Метро на Виноградар: суд остаточно зобов'язав експідрядника повернути 139 млн грн до бюджету

Верховний суд задовольнив позов Київської міської прокуратури про стягнення 139 млн гривень з компанії, яка порушила умови договору щодо будівництва метро. Колишній підрядник мав будувати метро з Сирця на Виноградар, однак замість цього поклав виділені гроші на депозит. Кошти будуть стягнуті на користь бюджету Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

У 2021 році прокуратура Києва подала позов до суду, вимагаючи повернути до міського бюджету понад 139 мільйонів гривень, отриманих у вигляді відсотків з депозиту. Розслідування показало, що бюджетні кошти були розміщені на депозитних рахунках.

У квітні та жовтні 2024 року Господарський суд Києва та Північний апеляційний господарський суд повністю задовольнили позов прокурора та ухвалили рішення стягнути з підрядної організації до бюджету столиці нараховані відсотки.

Підрядник не погодився із вказаними рішеннями судів та оскаржив їх до Верховного Суду, який відмовив в задоволенні касаційної скарги товариства та залишив в силі рішення судів попередніх інстанцій.

Метро на Виноградар

Як відомо, попереднім підрядником будівництва метро на Виноградар є АТ “Київметробуд”. У листопаді 2018 року Київський метрополітен і "Київметробуд" уклали договір. Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.

В кінці 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новий голова наглядової ради було оголосив, що терміни завершення будівельних робіт переносяться ще на один рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів: виявилося, що правоохоронці розслідують справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

У грудні 2023 року КП “Київський метрополітен” у судовому порядку розірвав договір з цією компанією. Причина – незадовільні терміни виконання будівельних робіт.

Роботи з відновлення будівництва

Новий тендер на продовження робіт із будівництва Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар загальною вартістю 13 956 млн грн столичний метрополітен оголосив 13 червня 2024. Його виграла компанія “Автострада”, яка відновлювала аварійний тунель між станціями “Деміївська” та “Либідська”.

15 серпня стало відомо про укладання договору з нею на добудову метро на Виноградар. На початку листопада 2024 з’явилась інформація про відновлення будівництва “зеленої” гілки метро. Нині сотні будівельників працюють на кількох майданчиках, що розташовані як на землі, так і під землею.

Нагадаємо, у березні 2024 року мер Києва Віталій Кличко заявив, що відсторонить від виконання обов’язків директора столичного метро Віктора Брагінського після розслідування журналістів Bihus.Info, яке виявило у чиновника незадеклароване майно орієнтовною вартістю 52 млн грн.