Метро на Виноградарь: суд окончательно обязал эксподрядчика вернуть 139 млн грн в бюджет

Верховный суд удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры о взыскании 139 млн гривен с компании, нарушившей условия договора по строительству метро. Бывший подрядчик должен был строить метро из Сырца на Виноградарь, однако вместо этого положил выделенные деньги на депозит. Средства будут взысканы в пользу бюджета Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В 2021 году прокуратура Киева подала иск в суд, требуя вернуть в городской бюджет более 139 миллионов гривен, полученных в виде процентов с депозита. Расследование показало, что бюджетные средства были размещены на депозитных счетах.

В апреле и октябре 2024 года Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворили иск прокурора и приняли решение взыскать с подрядной организации в бюджет столицы начисленные проценты.

Подрядчик не согласился с указанными решениями судов и обжаловал их в Верховный Суд, отказавший в удовлетворении кассационной жалобы общества и оставивший в силе решение судов предыдущих инстанций.

Метро на Виноградарь

Как известно, предварительным подрядчиком строительства метро на Виноградаре является АО "Киевметрострой". В ноябре 2018 года Киевский метрополитен и "Киевметрострой" заключили договор. Метрополитен успел заплатить 4 миллиарда гривен (включая НДС). После окончания всех судебных дел часть аванса должна возвратиться на бюджетный счет столичного метрополитена.

В конце 2019 года акционеры "Киевметростроя" решили досрочно изменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года новый председатель наблюдательного совета объявил, что сроки завершения строительных работ переносятся еще на один год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений: оказалось, что правоохранители расследуют дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторг договор с этой компанией. Причина – неудовлетворительные сроки выполнения строительных работ.

Работы по возобновлению строительства

Новый тендер на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии в сторону жилого массива Виноградарь общей стоимостью 13 956 млн грн столичный метрополитен объявил 13 июня 2024 года. Его выиграла компания "Автострада", которая восстанавливала аварийный тоннель между станциями "Демиевская.

15 августа стало известно о заключении договора с ней на достройку метро на Виноградаре. В начале ноября 2024 года появилась информация о возобновлении строительства "зеленой" ветки метро. В настоящее время сотни строителей работают на нескольких площадках, расположенных как на земле, так и под землей.

Напомним, в марте 2024 г. мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отстранит от исполнения обязанностей директора столичного метро Виктора Брагинского после расследования журналистов Bihus.Info, которое обнаружило у чиновника незадекларированное имущество ориентировочной стоимостью 52 млн грн.