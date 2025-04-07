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Суд взыскал с компании, которая должна была строить метро на Виноградарь, 78 млн грн инфляционных потерь
Суд принял решение взыскать с предприятия, которое должно было строить метро на Виноградаре, 78 миллионов гривен инфляционных потерь.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Согласно законодательству, в случае безосновательного получения средств начисляются проценты за их использование.
По иску Киевской городской прокуратуры Хозяйственный суд принял решение взыскать с недобросовестного подрядчика три процента годовых и инфляционные потери на сумму 78 млн грн. за весь период пользования бюджетными средствами.
Что предшествовало
Напомним, Верховный Суд завершил дело по иску Киевской городской прокуратуры, взыскав более 139 млн грн с компании, которая должна была строить метро от Сырца до Виноградаря, но вместо выполнения работ возложила выделенные бюджетные средства на депозит.
Столичная прокуратура обратилась в суд еще в 2021 году с требованием взыскать полученные проценты в пользу городского общества.
В апреле и октябре 2024 года Хозяйственный суд Киева и Северный апелляционный хозяйственный суд полностью удовлетворили иск прокурора и приняли решение взыскать с подрядной организации в бюджет столицы начисленные проценты.
Подрядчик не согласился с указанными решениями судов и обжаловал их в Верховный Суд, который отказал в удовлетворении кассационной жалобы общества и оставил в силе решение судов предыдущих инстанций.
Метро на Виноградарь
Как известно, предварительным подрядчиком строительства метро на Виноградаре является АО "Киевметрострой".
В ноябре 2018 года Киевский метрополитен и "Киевметрострой" заключили договор. Метрополитен успел заплатить 4 млрд грн (включая НДС). После окончания всех судебных дел часть аванса должна возвратиться на бюджетный счет столичного метрополитена.
В конце 2019 года акционеры "Киевметростроя" решили досрочно изменить наблюдательный совет компании. После этого в январе 2020 года новый председатель наблюдательного совета объявил, что сроки завершения строительных работ переносятся еще на один год. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений.
В декабре 2023 года КП "Киевский метрополитен" в судебном порядке расторг договор с этой компанией. Причина – неудовлетворительные сроки выполнения строительных работ.
13 июня 2024 года столичный метрополитен объявил тендер на продолжение строительства Сырецко-Печерской линии в направлении жилмассива Виноградарь, стоимость которого составляет 13,96 миллиарда гривен. Победу в конкурсе одержала компания "Автострада", ранее осуществлявшая восстановление аварийного тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".