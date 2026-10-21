Контролируемые операции в Украине выросли до 3,7 трлн грн: с какими странами работает бизнес

В 2025 году украинские налогоплательщики задекларировали 3,7 трлн грн контролируемых операций — на 12% больше, чем годом ранее. В то же время количество представленных отчетов сократилось примерно на 2%.

Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины.

С кем торгует бизнес

По данным ГНС, наибольшие доли контролируемых операций пришлись на нерезидентов из:

Швейцарии - 17%;

Австрии - 16%;

Франции - 13%;

Нидерландов и Польши – по 7%;

США и Германии – по 6%.

Половину общего объема составляли операции с товарами, в том числе 19% пришлось на сырье. Еще 30% составили банковские сервисы; 8% - услуги других категорий; 7% - финансовые услуги; 4% – операции с ценными бумагами, а также другие операции – 1%.

Для проверки соответствия цен принципу "вытянутой руки" плательщики чаще всего использовали метод сравнительной неконтролируемой цены - 59% случаев. Метод чистой прибыли применяли в 37% случаев, а методы цены перепродажи, "расходы плюс" и распределения прибыли - в 4%.

Материнские компании и налоговые корректировки

В 2025 году 1692 налогоплательщика сообщили об участии в международных группах компаний. Больше материнских компаний таких групп были налоговыми резидентами:

Кипра – 19%;

США - 12%;

Германии – 10%;

Франции и Швейцарии – по 5%;

Великобритании и Австрии – по 4%;

Украины, Нидерландов и Польши – по 3%.

На другие страны пришлось 32%.

Также плательщики подали приложения ТЦ к декларациям по налогу на прибыль предприятий, задекларировав самостоятельные корректировки на 3,8 млрд грн. По данным ГНС, это 54% от общей суммы корректировок, проведенных в 2026 году.

Налоговая служба рекомендует компаниям проверять соответствие условий контролируемых операций принципу "вытянутой руки" и самостоятельно платить причитающиеся налоги до начала проверок по трансфертному ценообразованию.

Напомним, по состоянию на октябрь прошлого года налогоплательщики подали в Государственную налоговую службу (ГНС) 2797 отчетов о контролируемых операциях за 2024 год, что на 11% больше, чем в прошлом году.