Контрольовані операції в Україні зросли до 3,7 трлн грн: з якими країнами працює бізнес

У 2025 році українські платники податків задекларували 3,7 трлн грн контрольованих операцій — на 12% більше, ніж роком раніше. Водночас кількість поданих звітів скоротилася приблизно на 2%.

Як пише Dilo, про це повідомила Державна податкова служба України.

З ким торгує бізнес

За даними ДПС, найбільші частки контрольованих операцій припали на нерезидентів зі:

Швейцарії — 17%;

Австрії — 16%;

Франції — 13%;

Нідерландів і Польщі — по 7%;

США та Німеччини — по 6%.

Половину загального обсягу становили операції з товарами, зокрема 19% припало на сировину. Ще 30% становили банківські послуги; 8% — послуги інших категорій; 7% — фінансові послуги; 4% — операції з цінними паперами, а також інші операції — 1%.

Для перевірки відповідності цін принципу "витягнутої руки" платники найчастіше використовували метод порівняльної неконтрольованої ціни — 59% випадків. Метод чистого прибутку застосовували у 37% випадків, а методи ціни перепродажу, "витрати плюс" і розподілення прибутку — у 4%.

Материнські компанії і податкові коригування

У 2025 році 1 692 платники податків повідомили про участь у міжнародних групах компаній. Найбільше материнських компаній таких груп були податковими резидентами:

Кіпру — 19%;

США — 12%;

Німеччини — 10%;

Франції та Швейцарії — по 5%;

Великої Британії та Австрії — по 4%;

України, Нідерландів і Польщі — по 3%.

На інші країни припало 32%.

Також платники подали додатки ТЦ до декларацій з податку на прибуток підприємств, задекларувавши самостійні коригування на 3,8 млрд грн. За даними ДПС, це 54% від загальної суми коригувань, проведених у 2026 році.

Податкова служба рекомендує компаніям перевіряти відповідність умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" та самостійно сплачувати належні податки до початку перевірок із трансфертного ціноутворення.

Нагадаємо, станом на жовтень минулого року платники податків подали до Державної податкової служби (ДПС) 2797 звітів про контрольовані операції за 2024 рік, що на 11% більше, ніж минулого року.