Курс валют на 7 октября 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на одиннадцать копеек, в то же время евро подешевело на пять копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 7.10.2026 ( среда ).

Курс доллара

1 доллар США – 44,94 грн (-11 коп.).

Курс евро

1 евро – 50,63 грн (+5 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,59 грн (+7 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,63/ 45,27 Евро 50,25/ 51,00 Злотый 11,46/ 11,68

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 7 октября курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,70/45,20 50,40/51,10 11,10/ 11,80 Ощадбанк 44,80/ 45,25 50,35/ 51,25 11,10/ 11,80 ПУМБ 44,70/ 45,30 50,60/51,30 11,10/ 11,80 Укргазбанк 44,70/ 45,30 50,35/51,25 11,10/ 11,80 Райффайзен 44,65/45,12 50,15/50,90

В октябре гривна снова будет под давлением. Причины таковы: высокий спрос на валюту, дефицит в торговле, дорогостоящий импорт и проблемы в отдельных отраслях экспорта. Однако резкого скачка курса аналитики не прогнозируют. Главный стабилизатор это Национальный банк, сглаживающий колебания посредством продажи валюты из резервов. Dilo выяснило, что именно будет влиять на гривну в октябре, которым видят курс аналитики и стоит ли сейчас спешить в обменники.