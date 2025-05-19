Минобороны допустило к эксплуатации ударный огнеметный робот Krampus украинского производства.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных силах новый мобильный огнеметный ударный комплекс Krampus.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Krampus — компактный наземный роботизированный комплекс, созданный для штурмовых и оборонительных задач. Его можно размещать в кузове пикапа, микроавтобуса или на прицепе. Машина имеет гусеничное шасси и два бесшумных электродвигателя, что позволяет ей передвигаться по самым сложным участкам: лесам, болотам, пескам, снегом и крутым склонам.

Благодаря герметичным каналам управления и емким аккумуляторам Krampus может работать несколько часов непрерывно даже в сложных погодных условиях.

Комплекс оснащен видеокамерами для наблюдения и боевым модулем с реактивными пехотными огнеметами РПВ-16, эффективно уничтожающими живую силу и легкую бронетехнику противника. Это делает Krampus эффективным инструментом для работы на передовой.

С начала полномасштабного вторжения Министерство обороны кодифицировало более 80 наземных роботизированных комплексов (НРК), большинство из которых — украинского производства. В 2023 году было допущено почти 10 таких комплексов, в 2024 — более 50, а с начала 2025 — уже более 20.

Сегодня отечественные НРК выполняют широкий спектр задач от разведки, логистики и эвакуации до боевых операций. Некоторые из них оснащены боевыми модулями для штурма и обороны, а также функциями минирования, разминирования и даже работой в формате "камикадзе".

Также Минобороны официально допустило к эксплуатации наземный роботизированный комплекс "Спайдер", ориентированный на различные задачи — от логистики до инженерного обеспечения.