Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,50

+0,03

EUR

46,45

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,49

41,40

EUR

46,90

46,69

Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міноборони допустило до експлуатації ударний вогнеметний робот Krampus українського виробництва

зброя
Міноборони допустило до експлуатації ударний вогнеметний робот Krampus / Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах новий мобільний вогнеметний ударний комплекс Krampus. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Krampus — це компактний наземний роботизований комплекс, створений для штурмових та оборонних завдань. Його можна розміщувати у кузові пікапа, мікроавтобуса або на причепі. Машина має гусеничне шасі та два безшумні електродвигуни, що дозволяє їй пересуватись найскладнішими ділянками: лісами, болотами, піском, снігом і крутими схилами.

Завдяки герметичним каналам управління та ємним акумуляторам Krampus може працювати кілька годин безперервно навіть у складних погодних умовах.

Комплекс оснащений відеокамерами для спостереження та бойовим модулем із реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, які ефективно знищують живу силу та легку бронетехніку противника. Це робить Krampus ефективним інструментом для роботи на передовій.

З початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони кодифікувало понад 80 наземних роботизованих комплексів (НРК), переважна більшість з яких — українського виробництва. У 2023 році було допущено майже 10 таких комплексів, у 2024-му — понад 50, а з початку 2025 року — вже більше 20.

Сьогодні вітчизняні НРК виконують широкий спектр завдань: від розвідки, логістики та евакуації до бойових операцій. Деякі з них оснащені бойовими модулями для штурму та оборони, а також функціями мінування, розмінування і навіть — роботою у форматі "камікадзе".

Також Міноборони офіційно допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Спайдер", який орієнтований на різні завдання — від логістики до інженерного забезпечення. 

Автор:
Тетяна Гойденко