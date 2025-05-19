Міноборони допустило до експлуатації ударний вогнеметний робот Krampus українського виробництва

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах новий мобільний вогнеметний ударний комплекс Krampus.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Krampus — це компактний наземний роботизований комплекс, створений для штурмових та оборонних завдань. Його можна розміщувати у кузові пікапа, мікроавтобуса або на причепі. Машина має гусеничне шасі та два безшумні електродвигуни, що дозволяє їй пересуватись найскладнішими ділянками: лісами, болотами, піском, снігом і крутими схилами.

Завдяки герметичним каналам управління та ємним акумуляторам Krampus може працювати кілька годин безперервно навіть у складних погодних умовах.

Комплекс оснащений відеокамерами для спостереження та бойовим модулем із реактивними піхотними вогнеметами РПВ-16, які ефективно знищують живу силу та легку бронетехніку противника. Це робить Krampus ефективним інструментом для роботи на передовій.

З початку повномасштабного вторгнення Міністерство оборони кодифікувало понад 80 наземних роботизованих комплексів (НРК), переважна більшість з яких — українського виробництва. У 2023 році було допущено майже 10 таких комплексів, у 2024-му — понад 50, а з початку 2025 року — вже більше 20.

Сьогодні вітчизняні НРК виконують широкий спектр завдань: від розвідки, логістики та евакуації до бойових операцій. Деякі з них оснащені бойовими модулями для штурму та оборони, а також функціями мінування, розмінування і навіть — роботою у форматі "камікадзе".

Також Міноборони офіційно допустило до експлуатації наземний роботизований комплекс "Спайдер", який орієнтований на різні завдання — від логістики до інженерного забезпечення.