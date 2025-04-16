Мировое потребление вина в 2024 году упало до 60-летнего минимума

В прошлом году мировое потребление вина достигло самой низкой отметки за более чем 60 лет, что вызвало опасения потенциальных негативных последствий от новых тарифов США.

Об этом пишет France 24, ссылаясь на исследование Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

Продажи вина в 2024 году сократились на 3,3% по сравнению с 2023 годом и составили 214,2 миллиона гектолитров ( 1 гектолитр равен 100 литрам – ред. ). Согласно отчету OIV, составленному на основе правительственной статистики, это самый низкий уровень продаж вина с 1961 года, когда показатель составил 213,6 млн. гектолитров.

Производство вина также достигло самого низкого уровня более чем за 60 лет, сократившись на 4,8% до 225,8 миллиона гектолитров.

Согласно данным исследования, уже четвертый год в мире сокращается площадь виноградников и составляет 7,1 млн. га. Производство вина в 2024 году уменьшилось почти на 5 п.п. по сравнению с 2023 годом и достигло самого низкого показателя более чем за 60 лет.

По данным организации, лидером по производству вина 2024 года была Италия, на втором месте – Франция, на третьем – Испания. В топ-5 также входят США и Аргентина.

"Идеальный шторм" на винном рынке

Руководитель статистики OIV Джорджио Дельгроссо отметил, что винная индустрия столкнулась с "идеальным штормом", вызванным как проблемами со здоровьем, приводящими к снижению потребления во многих странах, так и негативными экономическими факторами, усугубляющими эти трудности.

OIV подчеркнула, что в настоящее время потребители платят примерно на 30% больше бутылки вина, чем в период 2019-2020 годов, и общее потребление с тех пор сократилось на 12%. В Соединенных Штатах, являющихся крупнейшим винным рынком в мире, потребление упало на 5,8%, достигнув 33,3 миллиона гектолитров. Дельгроссо также предостерег, что тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом, могут стать еще одной бомбой для винной промышленности.

Падение в Китае и Европе

Продажи в Китае остаются ниже уровня, существовавшего до COVID. В Европе, на которую приходится почти половина мировых продаж, потребление упало на 2,8% в прошлом году. Во Франции, одном из основных мировых производителей, в прошлом году было потреблено на 3,6% меньше вина. Испания и Португалия были среди редких рынков, где потребление выросло.

Также OIV заявила, что производство пострадало от экстремальных природных условий, таких как количество осадков выше среднего, в некоторых регионах и засухи в других.

Италия была крупнейшим производителем в мире из 44 млн гектолитров, в то время как производство Франции упало на 23% до 36,1 млн гектолитров, самого низкого уровня с 1957 года.

Напомним, в ответ на пошлины Трампа Европейский Союз одобрил пошлины на американские товары на общую сумму около 21 млрд евро (23,2 млрд долларов США) в ответ на 25-процентные пошлины, введенные президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом на экспорт стали и алюминия из стран-членов ЕС.