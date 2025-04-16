Світове споживання вина у 2024 році впало до 60-річного мінімуму

Торік світове споживання вина досягло найнижчої позначки за понад 60 років, що викликало побоювання щодо потенційних негативних наслідків від нових тарифів США.

Про це пише France 24, з посиланням на дослідження Міжнародної організації виноградарства і виноробства(OIV).

Продажі вина у 2024 році скоротилися на 3,3% порівняно з 2023 роком і склали 214,2 мільйона гектолітрів (1 гектолітр дорівнює 100 літрам – ред.). Згідно зі звітом OIV, складеним на основі урядової статистики, це найнижчий рівень продажів вина з 1961 року, коли показник становив 213,6 млн гектолітрів.

Виробництво вина також досягло найнижчого рівня за більш ніж 60 років, скоротившись на 4,8% до 225,8 мільйона гектолітрів.

Згідно з даними дослідження, вже четвертий рік у світі скорочується площа виноградників і становить 7,1 млн га. Виробництво вина у 2024 році зменшилося майже на 5 в.п. порівняно з 2023 роком і сягнуло найнижчого показника більш ніж за 60 років.

За даними організації, лідером із виробництва вина 2024 року була Італія, на другому місці - Франція, на третьому — Іспанія. У топ-5 також входять США та Аргентина.

"Ідеальний шторм" на винному ринку

Керівник статистики OIV Джорджіо Дельгроссо зазначив, що винна індустрія зіткнулася з "ідеальним штормом", спричиненим як проблемами зі здоров'ям, що призводять до зниження споживання в багатьох країнах, так і негативними економічними факторами, які поглиблюють ці труднощі.

OIV підкреслила, що наразі споживачі платять приблизно на 30% більше за пляшку вина, ніж у період 2019-2020 років, і загальне споживання з того часу скоротилося на 12%. У Сполучених Штатах, які є найбільшим винним ринком у світі, споживання впало на 5,8%, досягнувши 33,3 мільйона гектолітрів. Дельгроссо також застеріг, що тарифи, запроваджені президентом США Дональдом Трампом, можуть стати "ще однією бомбою" для винної промисловості.

Падіння в Китаї та Європі

Продажі в Китаї залишаються нижчими за рівень, що існував до COVID. У Європі, на яку припадає майже половина світових продажів, споживання впало на 2,8% минулого року. У Франції, одному з основних світових виробників, минулого року було спожито на 3,6% менше вина. Іспанія та Португалія були серед рідкісних ринків, де споживання зросло.

Також OIV заявила, що виробництво постраждало від екстремальних природних умов, таких як кількість опадів, вища за середню, в деяких регіонах і посухи в інших.

Італія була найбільшим виробником у світі з 44 млн гектолітрів, тоді як виробництво Франції впало на 23% до 36,1 млн гектолітрів, найнижчого рівня з 1957 року.

Нагадаємо, у відповідь на мита Трампа, Європейський Союз схвалив мита на американські товари на загальну суму близько 21 млрд євро (23,2 млрд доларів США) у відповідь на 25-відсоткові мита, запроваджені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом на експорт сталі та алюмінію з країн-членів ЄС.