- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
На столичных светофорах устанавливают сенсорные кнопки для незрячих пешеходов (ФОТО)
В Киеве внедряют новые технологии для повышения безопасности на дорогах: на городских светофорах устанавливают кнопки вызова зеленого света, адаптированные для пешеходов с недостатками зрения.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Киев внедряет новые технологии для незрячих
На светофорах Киева появились кнопки для пешеходов с нарушениями зрения. Это прямоугольные желтые блоки с сенсором, издающие чуть слышный звуковой сигнал для лучшей ориентации.
Чтобы активировать зеленый свет, нужно поднять руку к кнопке и удержать несколько секунд. Зеленый сигнал включится в течение 5–30 секунд.
Дорогу можно переходить только после включения разрешающего сигнала светофора.
Для людей с нарушениями зрения на прямоугольной кнопке снизу расположена специальная круглая кнопка.
На кнопке есть тактильная стрелка, указывающая направление перехода дороги. Когда нажимаешь на нее, активируется звуковой сигнал, сопровождающий переход:
- если загорается зеленый сигнал для пешеходов, звук меняется, извещая о возможности начать переход;
- на исходе дозволенного времени звук ускоряется, имитируя мигание зеленого света.
Кнопки нового типа, прежде всего, устанавливаются на пешеходных переходах, дублирующих подземные и надземные, и на светофорных объектах, построенных в 2024 году.
Где уже установлены кнопки
Кнопки уже работают на светофорных объектах:
- ул. Старобориспольская – ул. Николая Хвылевого;
- ул. Олексы Тихого – ул. Вадима Гетьмана;
- ул. Демеевская – просп. Валерия Лобановского;
- просп. Воздушных сил – ул. Стадионная;
- ул. Героев Космоса, 8, 11.
Продолжается процесс настройки новых кнопок на светофорных объектах:
- просп. Валерия Лобановского – ул. Владимира Брожко;
- просп. Лесной, 13;
- ул. Милославская, 12;
- ул. Елизаветы Чавдар – ул. Григория Ващенко;
- ул. Архитектора Вербицкого, 10;
- ул. Михаила Максимовича – ул. Степана Рудницкого – ул. Сергея Колоса.
Планируется установить по адресам:
- ул. Сечевых Стрельцов – ул. Глубочицкая;
- ул. Константиновская – ул. Нижний Вал – ул. Верхний Вал;
- ул. Крещатик – ул. Прорезная;
- ул. Крещатик – ул. Михайловская;
- ул. Радужно – ул. Сулеймана Стальского;
- просп. Мира, 17/15-А;
- ул. Рональда Рейгана, 42;
- ул. Александра Архипенко, 10;
- ул. Евгения Харченко – ул. Дружбы;
- ул. Михаила Максимовича, 7, 9;
- Большая Кольцевая дорога – ул. Газопроводная.
Delo.ua писало, что с 1 мая 2025 Украина перейдет на более новую и результативную систему обозначений в светофорной тематике для автотранспорта. Цвет зеленого сигнала светофора останется, но оттенок будет немного насыщеннее, приведенным к европейским стандартам. Заменять старые светофоры не будут