На столичных светофорах устанавливают сенсорные кнопки для незрячих пешеходов (ФОТО)

В Киеве внедряют новые технологии для повышения безопасности на дорогах: на городских светофорах устанавливают кнопки вызова зеленого света, адаптированные для пешеходов с недостатками зрения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киев внедряет новые технологии для незрячих

На светофорах Киева появились кнопки для пешеходов с нарушениями зрения. Это прямоугольные желтые блоки с сенсором, издающие чуть слышный звуковой сигнал для лучшей ориентации.

Чтобы активировать зеленый свет, нужно поднять руку к кнопке и удержать несколько секунд. Зеленый сигнал включится в течение 5–30 секунд.

Дорогу можно переходить только после включения разрешающего сигнала светофора.

Для людей с нарушениями зрения на прямоугольной кнопке снизу расположена специальная круглая кнопка.

На кнопке есть тактильная стрелка, указывающая направление перехода дороги. Когда нажимаешь на нее, активируется звуковой сигнал, сопровождающий переход:

если загорается зеленый сигнал для пешеходов, звук меняется, извещая о возможности начать переход;

на исходе дозволенного времени звук ускоряется, имитируя мигание зеленого света.

Кнопки нового типа, прежде всего, устанавливаются на пешеходных переходах, дублирующих подземные и надземные, и на светофорных объектах, построенных в 2024 году.

Где уже установлены кнопки

Кнопки уже работают на светофорных объектах:

ул. Старобориспольская – ул. Николая Хвылевого;

ул. Олексы Тихого – ул. Вадима Гетьмана;

ул. Демеевская – просп. Валерия Лобановского;

просп. Воздушных сил – ул. Стадионная;

ул. Героев Космоса, 8, 11.

Продолжается процесс настройки новых кнопок на светофорных объектах:

просп. Валерия Лобановского – ул. Владимира Брожко;

просп. Лесной, 13;

ул. Милославская, 12;

ул. Елизаветы Чавдар – ул. Григория Ващенко;

ул. Архитектора Вербицкого, 10;

ул. Михаила Максимовича – ул. Степана Рудницкого – ул. Сергея Колоса.

Планируется установить по адресам:

ул. Сечевых Стрельцов – ул. Глубочицкая;

ул. Константиновская – ул. Нижний Вал – ул. Верхний Вал;

ул. Крещатик – ул. Прорезная;

ул. Крещатик – ул. Михайловская;

ул. Радужно – ул. Сулеймана Стальского;

просп. Мира, 17/15-А;

ул. Рональда Рейгана, 42;

ул. Александра Архипенко, 10;

ул. Евгения Харченко – ул. Дружбы;

ул. Михаила Максимовича, 7, 9;

Большая Кольцевая дорога – ул. Газопроводная.

Delo.ua писало, что с 1 мая 2025 Украина перейдет на более новую и результативную систему обозначений в светофорной тематике для автотранспорта. Цвет зеленого сигнала светофора останется, но оттенок будет немного насыщеннее, приведенным к европейским стандартам. Заменять старые светофоры не будут