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На столичных светофорах устанавливают сенсорные кнопки для незрячих пешеходов (ФОТО)

светофор, незрячие
Киев делает переходы более безопасными для людей с нарушениями зрения.

В Киеве внедряют новые технологии для повышения безопасности на дорогах: на городских светофорах устанавливают кнопки вызова зеленого света, адаптированные для пешеходов с недостатками зрения. 

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Киев внедряет новые технологии для незрячих

На светофорах Киева появились кнопки для пешеходов с нарушениями зрения. Это прямоугольные желтые блоки с сенсором, издающие чуть слышный звуковой сигнал для лучшей ориентации.

Чтобы активировать зеленый свет, нужно поднять руку к кнопке и удержать несколько секунд. Зеленый сигнал включится в течение 5–30 секунд.

Дорогу можно переходить только после включения разрешающего сигнала светофора.

Для людей с нарушениями зрения на прямоугольной кнопке снизу расположена специальная круглая кнопка.

На кнопке есть тактильная стрелка, указывающая направление перехода дороги. Когда нажимаешь на нее, активируется звуковой сигнал, сопровождающий переход:

  • если загорается зеленый сигнал для пешеходов, звук меняется, извещая о возможности начать переход;
  • на исходе дозволенного времени звук ускоряется, имитируя мигание зеленого света.

Кнопки нового типа, прежде всего, устанавливаются на пешеходных переходах, дублирующих подземные и надземные, и на светофорных объектах, построенных в 2024 году.

Где уже установлены кнопки

Кнопки уже работают на светофорных объектах:

  • ул. Старобориспольская – ул. Николая Хвылевого;
  • ул. Олексы Тихого – ул. Вадима Гетьмана;
  • ул. Демеевская – просп. Валерия Лобановского;
  • просп. Воздушных сил – ул. Стадионная;
  • ул. Героев Космоса, 8, 11.

Продолжается процесс настройки новых кнопок на светофорных объектах:

  • просп. Валерия Лобановского – ул. Владимира Брожко;
  • просп. Лесной, 13;
  • ул. Милославская, 12;
  • ул. Елизаветы Чавдар – ул. Григория Ващенко;
  • ул. Архитектора Вербицкого, 10;
  • ул. Михаила Максимовича – ул. Степана Рудницкого – ул. Сергея Колоса.

Планируется установить по адресам:

  • ул. Сечевых Стрельцов – ул. Глубочицкая;
  • ул. Константиновская – ул. Нижний Вал – ул. Верхний Вал;
  • ул. Крещатик – ул. Прорезная;
  • ул. Крещатик – ул. Михайловская;
  • ул. Радужно – ул. Сулеймана Стальского;
  • просп. Мира, 17/15-А;
  • ул. Рональда Рейгана, 42;
  • ул. Александра Архипенко, 10;
  • ул. Евгения Харченко – ул. Дружбы;
  • ул. Михаила Максимовича, 7, 9;
  • Большая Кольцевая дорога – ул. Газопроводная.
Фото 2 — На столичных светофорах устанавливают сенсорные кнопки для незрячих пешеходов (ФОТО)
Фото 3 — На столичных светофорах устанавливают сенсорные кнопки для незрячих пешеходов (ФОТО)
Фото 4 — На столичных светофорах устанавливают сенсорные кнопки для незрячих пешеходов (ФОТО)
Фото 5 — На столичных светофорах устанавливают сенсорные кнопки для незрячих пешеходов (ФОТО)

Delo.ua писало, что с 1 мая 2025 Украина перейдет на более новую и результативную систему обозначений в светофорной тематике для автотранспорта. Цвет зеленого сигнала светофора останется, но оттенок будет немного насыщеннее, приведенным к европейским стандартам. Заменять старые светофоры не будут

Автор:
Ольга Опенько