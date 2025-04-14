На столичних світлофорах встановлюють сенсорні кнопки для незрячих пішоходів (ФОТО)

У Києві впроваджують нові технології для підвищення безпеки на дорогах: на міських світлофорах встановлюють кнопки виклику зеленого світла, адаптовані для пішоходів із вадами зору. Вони поєднують сенсорне управління та звуковий супровід.

Про це інформує пресслужба КМДА.

Київ впроваджує нові технології для незрячих

На світлофорах Києва з'явилися нові кнопки для пішоходів із порушеннями зору. Це прямокутні жовті блоки з сенсором, які видають ледь чутний звуковий сигнал для кращої орієнтації.

Щоб активувати зелене світло, потрібно піднести руку до кнопки й утримати її кілька секунд. Зелений сигнал увімкнеться протягом 5–30 секунд.

Дорогу можна переходити лише після ввімкнення дозвільного сигналу світлофору.

Для людей з порушеннями зору на прямокутній кнопці знизу розміщена спеціальна кругла кнопка.

На кнопці є тактильна стрілка, що вказує напрямок для переходу дороги. Коли натискаєш на неї, активується звуковий сигнал, що супроводжує перехід:

якщо загоряється зелений сигнал для пішоходів, звук змінюється, сповіщаючи про можливість почати перехід;

під кінець дозволеного часу звук пришвидшується, імітуючи миготіння зеленого світла.

Кнопки нового типу насамперед встановлюються на пішохідних переходах, що дублюють підземні й надземні, та на світлофорних об’єктах, побудованих у 2024 році.

Де вже встановлені кнопки

Кнопки вже працюють на світлофорних об’єктах:

вул. Старобориспільська – вул. Миколи Хвильового;

вул. Олекси Тихого – вул. Вадима Гетьмана;

вул. Деміївська – просп. Валерія Лобановського;

просп. Повітряних Сил – вул. Стадіонна;

вул. Героїв Космосу, 8, 11.

Триває процес налаштування нових кнопок на світлофорних об’єктах:

просп. Валерія Лобановського – вул. Володимира Брожка;

просп. Лісовий, 13;

вул. Милославська, 12;

вул. Єлизавети Чавдар – вул. Григорія Ващенка;

вул. Архітектора Вербицького, 10;

вул. Михайла Максимовича – вул. Степана Рудницького – вул. Сергія Колоса.

Заплановано встановити за адресами:

вул. Січових Стрільців – вул. Глибочицька;

вул. Костянтинівська – вул. Нижній Вал – вул. Верхній Вал;

вул. Хрещатик – вул. Прорізна;

вул. Хрещатик – вул. Михайлівська;

вул. Райдужна – вул. Сулеймана Стальського;

просп. Миру, 17/15-А;

вул. Рональда Рейгана, 42;

вул. Олександра Архипенка, 10;

вул. Євгена Харченка – вул. Дружби;

вул. Михайла Максимовича, 7, 9;

Велика Кільцева дорога – вул. Газопровідна.

Delo.ua писало, що з1 травня 2025 року Україна перейде на новішу та результативнішу систему позначень у світлофорній тематиці для автотранспорту. Колір зеленого сигналу світлофора залишиться, але відтінок буде трохи насиченішим, приведеним до європейських стандартів. Заміняти старі світлофори не будуть