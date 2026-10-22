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Новый объект под застройку возле КПИ: в Киеве продают недвижимость за $900 000

На продажу предлагают здание с перспективой аренды
На продажу предлагают здание с перспективой аренды / Inventure

В столице предлагается к продаже нежилое здание площадью 198,1 м² с перспективой оформления аренды земельного участка площадью 0,2439 га под реализацию девелоперского проекта. Стоимость лота составляет 900 000 долларов.

Как пишет Dilo, об этом информирует Inventure.

Объект расположен в Шевченковском районе Киева, в локации Берестейского проспекта и улицы Борщаговской (близ станции метро "Политехнический институт"), среди сложившейся жилой и коммерческой застройки.

Соглашение предусматривает приобретение здания в частную собственность с последующей проработкой прав пользования землей.

Параметры земельного участка

Земельный участок площадью 24, 39 сотки относится к коммунальной форме собственности и относится к категории земель жилой и общественной застройки. Она имеет сформированный кадастровый номер и по-прежнему находилась в аренде.

Официальное целевое назначение участка предусматривает строительство, эксплуатацию и обслуживание жилых домов со встроенно пристроенными помещениями, подземными автостоянками и заведениями социальной инфраструктуры.

Потенциал застройки

Для объекта разработана проектная документация 2013 года по строительству 9-этажного жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями (стилобатом), подземным паркингом и социальной инфраструктурой. Эти материалы предоставляются по запросу для предварительного анализа градостроительного потенциала территории.

Получение права собственности на нежилое здание создает юридические основания для обращения по оформлению права пользования земельным участком в установленном законодательством порядке.

Ранее Фонд государственного имущества Украины выставил на приватизационный аукцион контрольный пакет акций АО "Укрнефтепродукт" в Киеве. Стартовая цена объекта составляет 37,8 млн. грн.

Автор:
Татьяна Бессараб

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