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Новий об'єкт під забудову біля КПІ: у Києві продають нерухомість за $900 000

На продаж пропонують будівлю з перспективою оренди
На продаж пропонують будівлю з перспективою оренди / Inventure

У столиці пропонують до продажу нежитлову будівлю площею 198,1 м² із перспективою оформлення оренди земельної ділянки площею 0,2439 га під реалізацію девелоперського проєкту. Вартість лота становить 900 000 доларів США.

Як пише Dilo , про це інформує Inventure.

Об’єкт розташований у Шевченківському районі Києва, в локації Берестейського проспекту та вулиці Борщагівської (поблизу станції метро "Політехнічний інститут"), серед сформованої житлової та комерційної забудови.

Угода передбачає придбання будівлі у приватну власність із подальшим опрацюванням прав користування землею.

Параметри земельної ділянки

Земельна ділянка площею 24,39 сотки належить до комунальної форми власності та відноситься до категорії земель житлової та громадської забудови. Вона має сформований кадастровий номер і раніше перебувала в оренді.

Офіційне цільове призначення ділянки передбачає будівництво, експлуатацію та обслуговування житлових будинків із вбудовано-прибудованими приміщеннями, підземними автостоянками та закладами соціальної інфраструктури.

Потенціал забудови 

Для об'єкта розроблено проєктну документацію 2013 року щодо будівництва 9-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями (стилобатом), підземним паркінгом та соціальною інфраструктурою. Ці матеріали надаються за запитом для попереднього аналізу містобудівного потенціалу території.

Набуття права власності на нежитлову будівлю створює юридичні підстави для звернення щодо оформлення права користування земельною ділянкою в установленому законодавством порядку.

Раніше Фонд державного майна України виставив на приватизаційний аукціон контрольний пакет акцій АТ “Укрнафтопродукт” у Києві. Стартова ціна об’єкта становить 37,8 млн грн.

Автор:
Тетяна Бесараб

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