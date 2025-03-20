Опубликован рейтинг самых счастливых стран мира: на каком месте Украина

20 марта опубликован рейтинг стран по уровню счастья. Согласно ежегодному исследованию, которое поддерживает ООН, Финляндия одержала восьмую победу подряд, опередив 146 других стран. Несколько отстают от нее Дания, Исландия и Швеция. Украина по сравнению с прошлым годом потеряла шесть позиций и оказалась на 111 месте.

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Об этом говорится в отчете World Happiness Report.

Глобальный отчет о счастье – это скорее исследование удовлетворенности жизнью в разных странах. Он основан на опросе Gallup, социологической компании, где участников просят оценить свою жизнь по десятибалльной шкале. Финны в последнем опросе они заявили, что их жизнь в среднем составляет твердые 7,7 баллов — гораздо выше среднего показателя по стране в мире — 5,6. В самом низу рейтинга люди из Афганистана, оценившие свою жизнь всего на 1,4 балла из десяти.

Страны Северной Европы являются одними из самых стабильных, прогрессивных и безопасных стран в мире. Они занимают высокие позиции в рейтинге. Страны этого региона также являются одними из самых богатых стран мира по уровню доходов на душу населения, что обычно оказывает значительное влияние на удовлетворенность жизнью.

Однако по этому показателю страны Латинской Америки также выделяются, сообщая о более счастливой жизни, чем можно было бы предположить по их доходам. Кроме того, исследование показало, что в мире меры социальной поддержки тесно связаны с тем, как люди оценивают свою жизнь, они больше влияют на уровень удовлетворенности жизнью, чем показатели ВВП на душу населения.

Топ-10 самых счастливых стран

В десятку самых счастливых стран входят:

1. Финляндия;

2. Дания;

3. Исландия;

4. Швеция;

5. Нидерланды;

6. Коста-Рика;

7. Норвегия;

8. Израиль;

9. Люксембург;

10. Мексика.

Согласно опросу, украинцы в этом году чувствуют себя менее счастливыми. Наша страна в рейтинге заняла 111 место (в 2024 году Украина была на 105 строчке). Рядом с Украиной расположились Нигер (110) и Марокко (112).

Наши ближайшие соседи чувствуют себя более счастливыми людьми:

Словения – 19 место;

Польша — 26;

Румыния — 35;

Венгрия — 69;

Молдова – 80.

Меньше всего своей жизнью довольны люди в Сьерра-Леоне — 146 позиция и Афганистане — последняя 147 позиция.

Напомним, в 2023 году вместе с финнами в тройку счастливых стран вошли Дания и Исландия. Афганистан и Ливан были двумя несчастными странами в опросе.