Опубліковано рейтинг найщасливіших країн світу: на якому місці Україна

20 березня опубліковано рейтинг країн за рівнем щастя. Згідно із щорічним дослідженням, яке підтримує ООН, Фінляндія здобула восьму перемогу поспіль, випередивши 146 інших країн. Дещо відстають від неї Данія, Ісландія та Швеція. Україна, у порівнянні з минулим роком, втратила шість позицій і опинилася на 111 місці.

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Про це йдеться у звіті World Happiness Report.

Глобальний звіт про щастя – це скоріше дослідження задоволеності життям у різних країнах. Він заснований на опитуванні Gallup, соціологічної компанії, де учасників просять оцінити своє життя за десятибальною шкалою. Фіни в останньому опитуванні вони заявили, що їхнє життя в середньому становить тверді 7,7 балів — набагато вище за середній показник по країні у світі — 5,6. У самому низу рейтингу люди з Афганістану, які оцінили своє життя лише на 1,4 бала з десяти.

Країни Північної Європи є одними з найстабільніших, найпрогресивніших і найбезпечніших країн у світі. Вони займають високі позиції у рейтингу. Країни цього регіону також є одними з найбагатших країн світу за рівнем доходів на душу населення, що зазвичай значно впливає на задоволеність життям.

Однак, за цим показником країни Латинської Америки також виділяються, повідомляючи про більш щасливе життя, ніж можна було б припустити за їхніми доходами. Крім того, дослідження показало, що у світі заходи соціальної підтримки тісно пов'язані з тим, як люди оцінюють своє життя, вони більше впливають на рівень задоволеності життям, ніж показники ВВП на душу населення.

Топ-10 найщасливіших країн

У десятку найщасливіших країн входять:

1. Фінляндія;

2. Данія;

3. Ісландія;

4. Швеція;

5. Нідерланди;

6. Коста-Ріка;

7. Норвегія;

8. Ізраїль;

9. Люксембург;

10. Мексика.

Згідно із опитуванням, українці цьогоріч почуваються менш щасливими. Наша країна у рейтингу зайняла 111 місце (у 2024 році Україна була на 105 сходинці). Поряд з Україною розташувалися Нігер (110) та Марокко (112).

Наші найближчі сусіди почуваються більш щасливими людьми:

Словенія — 19 місце;

Польща — 26;

Румунія — 35;

Угорщина — 69;

Молдова — 80.

Найменше своїм життям задоволені люди в Сьєра-Леоне — 146 позиція і Афганістані — остання 147 позиція.

Нагадаємо, у 2023 році разом із фінами до трійки щасливих країн увійшли Данія та Ісландія. Афганістан і Ліван були двома найнещаснішими країнами в опитуванні.