ТОП-10 найщасливіших націй у світі: результати дослідження

Фінляндія шостий рік поспіль зберігає позицію країни з найщасливішим населенням.

Про це повідомляє DW із посиланням на щорічний Глобальний звіт про щастя, оприлюднений 20 березня.

Зазначається, що разом із фінами до трійки щасливих країн увійшли Данія та Ісландія.

Цього року Ізраїль піднявся на п’ять сходинок і опинився на четвертому місці, а Нідерланди – на п’ятому. До першої десятки також увійшли Швеція, Норвегія, Швейцарія, Люксембург і Нова Зеландія.

Німеччина опустилася на дві позиції порівняно з минулим роком і займає у рейтингу 16 місце.

США, Велика Британія та Франція посіли 15, 19 та 21 місця відповідно.

Водночас Афганістан і Ліван залишаються двома найнещаснішими країнами в опитуванні.

У звіті наголошується, що психічне здоров’я було виділено як ключовий компонент суб’єктивного благополуччя та "фактор ризику для майбутнього фізичного здоров’я та довголіття".

У доповіді підкреслюється, що кожна людина має право на основні права людини без дискримінації, включаючи право на життя і свободу, свободу від рабства і тортур, свободу переконань і їх вираження, а також право на працю й освіту.

Зазначимо, у липні 2012 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 20 березня Міжнародним днем ​​щастя, який пропагує ідею про те, що "прагнення до щастя є основною метою людини".

Раніше повідомлялося, що після того, як таліби захопили владу в Афганістані, ця країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат, позбавляючи їх ​​багатьох основних прав.