Афганістан визнали найбільш репресивною країною для жінок

Після того, як таліби захопили владу в Афганістані, ця країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат, позбавляючи їх ​​багатьох основних прав.

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Про це йдеться у заяві Організації Об’єднаних Націй, оприлюдненій до Міжнародного жіночого дня, передає AP.

Зазначається, що таліби продемонстрували "особливу зосередженість на нав’язуванні правил, які залишають більшість жінок і дівчат у пастці вдома".

Незважаючи на початкові обіцянки щодо більш поміркованої позиції, Талібан запровадив жорсткі заходи після захоплення влади в серпні 2021 року, коли сили США та НАТО були в останні тижні виведення з Афганістану після двох десятиліть війни.

Вони заборонили навчання дівчат після шостого класу та заборонили жінкам відвідувати громадські місця, такі як парки та спортзали.

Жінкам також заборонено працювати в національних і міжнародних неурядових організаціях і їм наказано покривати себе з ніг до голови.

"Афганістан під владою Талібану залишається найбільш репресивною країною у світі щодо прав жінок. Було прикро спостерігати за їхніми методичними, цілеспрямованими та систематичними зусиллями витіснити афганських жінок і дівчат із публічної сфери", — сказала Роза Отунбаєва, спеціальний представник генерального секретаря ООН і глава місії в Афганістані.

Обмеження, особливо заборона на освіту та роботу в неурядових організацій, викликали жорстке міжнародне засудження. Але Талібан не показав жодних ознак відступу, стверджуючи, що заборони є тимчасовими призупиненнями, нібито через те, що жінки неправильно носили ісламську хустку або хіджаб.

Що стосується заборони на навчання в університетах, уряд Талібану заявив, що деякі предмети, які викладаються, не відповідають афганським та ісламським цінностям.

"Ув'язнення половини населення країни вдома в умовах однієї з найбільших у світі гуманітарних та економічних криз є колосальним актом національного геноциду", -зауважила Отунбаєва.

За її словами, це прирече не лише жінок і дівчат, але й усіх афганців на бідність і залежність від допомоги для наступних поколінь. Крім того, це ще більше ізолює Афганістан від його власних громадян і від решти світу.

"Ми всі живемо як ув’язнені, ми відчуваємо себе в клітці. Найгірша ситуація, коли твої мрії розбиті, і ти покарана за те, що ти жінка"— сказала 22-річна Хафіза з Афганістану.

"Наслідки шкоди, яку таліби завдають власним громадянам, виходять за рамки жінок і дівчат", — сказала Елісон Давідян, спеціальний представник ООН "Жінки" в Афганістані.

Нагадаємо, лідер радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада, що захопив владу у Афганістані у 2021 році, наказав суддям повністю дотримуватися законів шаріату, які включають публічні страти, побиття камінням, ампутацію кінцівок тощо.