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Афганістан визнали найбільш репресивною країною для жінок
Після того, як таліби захопили владу в Афганістані, ця країна стала найбільш репресивною у світі для жінок і дівчат, позбавляючи їх багатьох основних прав.
Про це йдеться у заяві Організації Об’єднаних Націй, оприлюдненій до Міжнародного жіночого дня, передає AP.
Зазначається, що таліби продемонстрували "особливу зосередженість на нав’язуванні правил, які залишають більшість жінок і дівчат у пастці вдома".
Незважаючи на початкові обіцянки щодо більш поміркованої позиції, Талібан запровадив жорсткі заходи після захоплення влади в серпні 2021 року, коли сили США та НАТО були в останні тижні виведення з Афганістану після двох десятиліть війни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Вони заборонили навчання дівчат після шостого класу та заборонили жінкам відвідувати громадські місця, такі як парки та спортзали.
Жінкам також заборонено працювати в національних і міжнародних неурядових організаціях і їм наказано покривати себе з ніг до голови.
"Афганістан під владою Талібану залишається найбільш репресивною країною у світі щодо прав жінок. Було прикро спостерігати за їхніми методичними, цілеспрямованими та систематичними зусиллями витіснити афганських жінок і дівчат із публічної сфери", — сказала Роза Отунбаєва, спеціальний представник генерального секретаря ООН і глава місії в Афганістані.
Обмеження, особливо заборона на освіту та роботу в неурядових організацій, викликали жорстке міжнародне засудження. Але Талібан не показав жодних ознак відступу, стверджуючи, що заборони є тимчасовими призупиненнями, нібито через те, що жінки неправильно носили ісламську хустку або хіджаб.
Що стосується заборони на навчання в університетах, уряд Талібану заявив, що деякі предмети, які викладаються, не відповідають афганським та ісламським цінностям.
"Ув'язнення половини населення країни вдома в умовах однієї з найбільших у світі гуманітарних та економічних криз є колосальним актом національного геноциду", -зауважила Отунбаєва.
За її словами, це прирече не лише жінок і дівчат, але й усіх афганців на бідність і залежність від допомоги для наступних поколінь. Крім того, це ще більше ізолює Афганістан від його власних громадян і від решти світу.
"Ми всі живемо як ув’язнені, ми відчуваємо себе в клітці. Найгірша ситуація, коли твої мрії розбиті, і ти покарана за те, що ти жінка"— сказала 22-річна Хафіза з Афганістану.
"Наслідки шкоди, яку таліби завдають власним громадянам, виходять за рамки жінок і дівчат", — сказала Елісон Давідян, спеціальний представник ООН "Жінки" в Афганістані.
Нагадаємо, лідер радикального ісламістського руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзада, що захопив владу у Афганістані у 2021 році, наказав суддям повністю дотримуватися законів шаріату, які включають публічні страти, побиття камінням, ампутацію кінцівок тощо.