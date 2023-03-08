Афганистан признали самой репрессивной страной для женщин

После того, как талибы захватили власть в Афганистане, эта страна стала наиболее репрессивной в мире для женщин и девушек, лишая их многих основных прав.

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Об этом говорится в заявлении Организации Объединенных Наций, обнародованном в Международный женский день, передает AP.

Отмечается, что талибы продемонстрировали "особую сосредоточенность на навязывании правил, оставляя большинство женщин и девушек в ловушке дома".

Несмотря на первоначальные обещания относительно более умеренной позиции, Талибан ввел жесткие меры после захвата власти в августе 2021 года.

Они запретили обучение девушек после шестого класса и запретили женщинам посещать общественные места, такие как парки и спортзалы.

Женщинам также запрещено работать в национальных и международных неправительственных организациях и им велено покрывать себя с ног до головы.

"Афганистан под властью Талибана остается самой репрессивной страной в мире по правам женщин. Было досадно наблюдать за их методическими, целенаправленными и систематическими усилиями вытеснить афганских женщин и девушек из публичной сферы", - сказала Роза Отунбаева, специальный представитель генерального секретаря ООН.

Ограничения, особенно запрет на образование и работу в неправительственных организаций, вызвали жесткое международное осуждение. Но Талибан не показал никаких признаков отступления, утверждая, что запреты являются временными приостановками, якобы из-за того, что женщины неправильно носили исламский платок или хиджаб.

Что касается запрета на обучение в университетах, правительство Талибана заявило, что некоторые излагаемые предметы не соответствуют афганским и исламским ценностям.

"Заключение половины населения страны дома в условиях одного из самых больших в мире гуманитарных и экономических кризисов является колоссальным актом национального геноцида", - отметила Отунбаева.

По ее словам, это обречет не только женщин и девушек, но всех афганцев на бедность и зависимость от помощи для последующих поколений. Кроме того, это еще больше изолирует Афганистан от его собственных граждан и остального мира.

"Мы все живем как заключенные, мы чувствуем себя в клетке. Худшая ситуация, когда твои мечты разбиты, и ты наказана за то, что ты женщина" - сказала 22-летняя Хафиза из Афганистана.

"Последствия ущерба, который талибы наносят собственным гражданам, выходят за рамки женщин и девушек", - сказала Элисон Давидян, специальный представитель ООН "Женщины" в Афганистане.

Напомним, лидер радикального исламистского движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада приказал судьям полностью соблюдать законы шариата, включающие публичные казни, избиения камнями, ампутацию конечностей и т.п.