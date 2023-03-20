ТОП-10 самых счастливых наций в мире: результаты исследования

Финляндия шестой год сохраняет позицию страны с самым счастливым населением.

Об этом сообщает DW со ссылкой на ежегодный Глобальный отчет о счастье, обнародованный 20 марта.

Отмечается, что вместе с финнами в тройку счастливых стран вошли Дания и Исландия.

В этом году Израиль поднялся на пять ступенек и оказался на четвертом месте, а Нидерланды – на пятом. В первую десятку также вошли Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия.

Германия опустилась на две позиции по сравнению с прошлым годом и заняла 16-е место.

США, Великобритания и Франция заняли 15, 19 и 21 место соответственно.

В то же время, Афганистан и Ливан остаются двумя самыми несчастными странами в опросе.

В отчете отмечается, что психическое здоровье было выделено как ключевой компонент субъективного благополучия и фактор риска для будущего физического здоровья и долголетия.

В докладе подчеркивается, что каждый человек имеет право на основные права человека без дискриминации, включая право на жизнь и свободу, свободу от рабства и пыток, свободу убеждений и их выражение, а также право на труд и образование.

Отметим, в июле 2012 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 20 марта Международным днем ​​счастья, пропагандирующим идею о том, что "стремление к счастью является основной целью человека".

Ранее сообщалось, что после того, как талибы захватили власть в Афганистане, эта страна стала наиболее репрессивной в мире для женщин и девушек, лишая их многих основных прав.