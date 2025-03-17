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PepsiCo приобретет бренд "полезной газировки" Poppi за почти 2 млрд долларов
Американская транснациональная компания в области пищевой промышленности PepsiCo намерена приобрести бренд пребиотических газированных напитков Poppi за 1,95 млрд долларов, расширив свое присутствие в категории полезных газированных напитков.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Спрос на полезные газированные напитки и энергетические напитки резко возрос среди молодого населения США, поскольку все больше людей обращаются к товарам для фитнеса и здоровому образу жизни.
По информации агентства, сделка включает в себя 300 миллионов долларов США ожидаемых денежных налоговых льгот при чистой цене покупки 1,65 миллиарда долларов США.
Стоит отметить, что PepsiCo ведет бизнес в Украине с 1992 г. и является одним из лидеров рынка продуктов питания и напитков. По состоянию на 2024 год компания реализует у нас ряд брендов, среди которых: Сандора, Садочок, Пепси, 7 Up и т.д.
Что известно о бренде Poppi?
Poppi – американский бренд пребиотической газировки, известный своим подходом к рынку газированных напитков под слоганом "здоровье кишечника". В 2018 году бренд был основан как Mother Beverage парой Эллисон и Стивеном Эллсвортом. Poppi предлагает разнообразные вкусы с низким содержанием сахара, каждый из которых содержит 25 или менее калорий. По состоянию на 2023 год объем продаж компании превысил 100 миллионов долларов, а газировка доступна в более чем 120 розничных магазинах США. На 2024 год стал самым популярным безалкогольным напитком на Amazon. В мае этого же года компания оказалась вовлечена в судебный процесс в связи с обвинениями в том, что ее заявления о пользе для здоровья вводили потребителей в заблуждение из-за отсутствия в напитках клетчатки.
Напомним, несмотря на санкции, более 2220 компаний продолжают работать в России. Среди них PepsiCo и Coca-Cola и другие. Их деятельность продолжает поддерживать экономику РФ.