Американська транснаціональна компанія у галузі харчової промисловості PepsiCo має намір придбати бренд пребіотичних газованих напоїв Poppi за 1,95 млрд доларів, розширивши свою присутність у категорії корисних газованих напоїв.

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Про це повідомляє агентство Reuters.

Попит на корисні газовані напої та енергетичні напої різко зріс серед молодого населення США, оскільки все більше людей звертаються до товарів для фітнесу та здорового способу життя.

За інформацією агентства, угода включає 300 мільйонів доларів США очікуваних грошових податкових пільг при чистій ціні купівлі 1,65 мільярда доларів США.

Варто зазначити, що PepsiCo веде бізнес в Україні з 1992 року і є одним із лідерів ринку продуктів харчування та напоїв. Станом на 2024 рік компанія реалізує у нас низку брендів, серед яких: Сандора, Садочок, Пепсі, 7 Up, тощо.

Що відомо про бренд Poppi?

Poppi – американський бренд пребіотичного газування, відомий своїм підходом до ринку газованих напоїв під гаслом "здоров'я кишківника". У 2018 році бренд був заснований як Mother Beverage парою Еллісон та Стівеном Еллсвортом. Poppi пропонує різноманітні смаки з низьким вмістом цукру, кожен з яких містить 25 калорій або менше. Станом на 2023 рік обсяг продажів компанії перевищив 100 мільйонів доларів, а газуванка доступна у більш ніж 120 роздрібних магазинах США. Станом на 2024 рік став найпопулярнішим безалкогольним напоєм на Amazon. У травні цього ж року компанія виявилася залученою до судового процесу у зв'язку зі звинуваченнями в тому, що її заяви про користь для здоров'я вводили споживачів в оману через відсутність у напоях клітковини.

Нагадаємо, попри санкції, понад 2 220 компаній продовжують працювати в Росії. Серед них PepsiCo та Coca-Cola та інші. Їхня діяльність продовжує підтримувати економіку РФ.