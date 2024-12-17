Рада приняла новый закон о защите растений: когда он должен заработать

Верховная Рада на заседании 17 декабря поддержала в целом проект закона №8340 о государственном регулировании сферы защиты растений, имеющий статус евроинтеграционного. За это проголосовали 273 депутата.

Как отмечают в Министерстве аграрной политики и продовольствия, документ направлен на внедрение европейской модели регулирования в сфере защиты растений, включающей прослеживаемость, контроль и цифровизацию процедур.

Его принятие призвано достичь системной совместимости законодательства Украины с законодательством ЕС в сфере защиты растений, а также применения и обращения средств защиты растений. В общей сложности он имплементирует в Украине 18 актов права ЕС в этой области.

"Это упростит выход украинской продукции растительного происхождения на внешние рынки, а его реализация будет способствовать повышению эффективности и прозрачности процедур государственного контроля в сфере защиты растений, созданию понятных и прозрачных правил ведения бизнеса", — подчеркнул министр Виталий Коваль.

В частности, закон упорядочивает обращение средств защиты растений (СЗР) и устанавливает новые правила для импорта, хранения и применения растительной продукции. Вводится прослеживаемость для растений и СЗР, обязательные паспорта растений и регистрация всех этапов обращения.

Частным субъектам делегируются полномочия на выдачу паспортов, маркировку упаковочного материала, обучение по обращению с СЗР и техническое освидетельствование оборудования. Предусмотрено и создание государственных реестров в сфере защиты растений для прозрачного управления ею.

Законопроект был внесен в парламент в январе 2023 года группой из восьми депутатов и принят в первом чтении 29 июня того года. Таким образом, на его рассмотрение и принятие ушло почти два года. Впрочем, принятый закон вступит в силу только через три года со дня опубликования, что призвано обеспечить достаточный адаптационный период.

Старые же законы о карантине растений от 1993 года и о защите растений от 1998 года, соответственно, с того момента утратят силу. До этого Кабинету министров поручено обеспечить принятие новых нормативно-правовых актов, необходимых для реализации закона, и привести в соответствие с ним уже имеющиеся.