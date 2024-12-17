Рада прийняла новий закон про захист рослин: коли він має запрацювати

Верховна Рада на засіданні 17 грудня підтримала в цілому проект закону №8340 про державне регулювання сфери захисту рослин, що має статус євроінтеграційного. За це проголосували 273 депутата.

Як зазначають у Міністерстві аграрної політики та продовольства, документ спрямований на запровадження європейської моделі регулювання у сфері захисту рослин, що включає простежуваність, контроль і цифровізацію процедур.

Його прийняття покликано досягти системної сумісності законодавства України із законодавством ЄС у сферах захисту рослин, а також застосування і обігу засобів захисту рослин. Загалом він імплементує в Україні 18 актів права ЄС в цій галузі.

"Це спростить вихід української продукції рослинного походження на зовнішні ринки, а його реалізація сприятиме підвищенню ефективності та прозорості процедур державного контролю у сфері захисту рослин, створенню зрозумілих і прозорих правил для ведення бізнесу", - наголосив міністр Віталій Коваль.

Зокрема, закон упорядковує обіг засобів захисту рослин (ЗЗР) і встановлює нові правила для імпорту, зберігання та застосування рослинної продукції. Запроваджується простежуваність для рослин і ЗЗР, обов'язкові паспорти рослин і реєстрацію всіх етапів обігу.

Приватним суб’єктам делегуються повноваження на видачу паспортів, маркування пакувального матеріалу, навчання з поводження із ЗЗР і технічний огляд обладнання. Передбачено і створення державних реєстрів у сфері захисту рослин задля її прозорого управління.

Законопроєкт був внесений у парламент у січні 2023 року групою з восьми депутатів і прийнятий в першому читанні 29 червня того року. Таким чином, на його розгляд і ухвалення пішло майже два роки. Втім, прийнятий закон набере чинності лише через три роки з дня опублікування, що покликано забезпечити достатній адаптаційний період.

Старі ж закони про карантин рослин від 1993 року та про захист рослин від 1998 року, відповідно, з того моменту втратять чинність. До цього Кабінету міністрів доручено забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації закону, та привести у відповідність до нього вже наявні.