Украинские биолаборатории: как хищные насекомые защищают урожай в теплицах

Использование насекомых-энтомофагов для уничтожения вредных насекомых – не новая практика, этим в Украине занимались еще во времена СССР. Но сейчас отрасль возрождается с внедрением новейших технологий и биологических видов. Сейчас перспективной является защита культур, выращиваемых в тепличных условиях в закрытом грунте, но многие аграрии ищут насекомых для опыления растений. Об этом Delo.ua рассказал глава департамента электронной коммерции днепровской компании "Экокультура" Сергей Назимов.

Энтомофаги – хищные насекомые и паразиты, нарушающие жизненные циклы насекомых-вредителей растений, и тем самым контролирующие их популяцию. Этот метод дороже и сложнее в применении, чем традиционные химические СЗР, но его использование оправдано для хозяйств, которые выращивают органические сельхозпродукты или стремятся сократить использование химикатов. Вдобавок, энтомофаги не портят сельскохозяйственные растения, а следы их жизнедеятельности не накапливаются в почве и готовой продукции.

Тепличный комбинат. Это и другие фото предоставлены компанией "Экокультура"

В Украине действуют несколько питомников, занимающихся выращиванием энтомофагов, и несколько дистрибьюторов из стран ЕС: Нидерландов, Франции, Бельгии. Насекомых используют для двух основных задач:

Защита растений в закрытом грунте в условиях теплиц. Это классическая схема многолетней культивации энтомофагов в отдельном помещении, позволяющая защитить от вредных насекомых относительно дорогостоящую продукцию: овощи, фрукты, ягоды, зелень, цветы. Насекомых покупает значительная часть украинских тепличных комбинатов и некоторые садово-ягодные хозяйства;

Защита растений в полях. Эта методика в Украине еще развивается, поскольку сохраняется проблема с внесением полезных насекомых на больших площадях: если в теплицах это чаще всего делается вручную, то в полях их распыляют с агродронов. Эта технология пока до конца не обкатана. Другая проблема в стоимости такой защиты, поэтому энтомофагов обычно применяют высокотехнологичные и богатые агрохолдинги.

"Экокультура" — один из крупнейших украинских участников рынка энтомофагов для закрытой почвы. Компания с 2014 года занимается продажей препаратов биологической защиты растений, а в 2017 году открыла биолабораторию по выращиванию хищных жуков и шмелей. До полномасштабной войны ее годовой оборот достигал €6 млн.

Почему Украина сейчас импортирует, а не выращивает энтомофагов

Основными покупателями полезных насекомых для закрытой почвы традиционно являются тепличные комбинаты, объясняет Сергей Назимов. До войны самым большим потребителем энтомофагов были теплицы так называемого "томатного региона" вокруг Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. В этом профицитном с точки зрения энергообеспечения регионе работало множество фермерских овощных теплиц, но российская оккупация и остановка электростанции фактически уничтожила тепличную отрасль в регионе.

Хищный клещ Phytoseiulus persimilis

Из-за войны спрос на энтомофагов закрытой почвы в Украине значительно сократился, и поддерживается за счет крупных производителей овощей и фруктов: Уманского тепличного комбината, производителя соков "Галиция", хозяйств-производителей овощей для сети "АТБ" и нескольких других крупных игроков. Малый объем рынка сделал нерентабельным выращивание полезных насекомых в Украине, добавляет он.

Кроме сжатия рынка, выращивание энтомофагов в Украине стало невыгодным из-за двух объективных факторов:

Маточное поголовье насекомых выращивают считанные биолаборатории на планете, такие как бельгийская Biobest или американская Bioprotection. Вырастить насекомых с качественными параметрами и плодовитостью является дорогостоящей и технологически сложной задачей. Поэтому большинство биолабораторий, в том числе в Украине, не выращивают собственное маточное поголовье, а размножают у себя партии элитных энтомофагов. К сожалению, война, остановка авиасообщения и очереди на границах сделали Украину невыгодным местом для репродукции хищных беспозвоночных; Проблемы в энергосистеме и логистике. Экспорт насекомых европейскому покупателю является нетривиальной задачей: популярные виды клещей-энтомофагов перевозят из лаборатории в рефрижераторах при температуре 12-16°. Их желательно доставить на тепличный комбинат и рассадить на растения не дольше чем через несколько суток. Учитывая непредсказуемость энергоснабжения украинской биолаборатории-питомника и возможные задержки на границе, экспорт становится слишком рискованной задачей.



Для украинского потребителя компания импортирует беспозвоночных из ЕС в упаковке и кондициях, подходящих для более продолжительной транспортировки. Кроме того, импорт в Украину сейчас происходит быстрее экспорта из нее, добавляет эксперт.

Из-за этих факторов "Экокультура" сейчас занимается созданием в Польше питомника для энтомофагов, в дополнение к уже работающему там питомнику шмелей. Поскольку рынок энтомофагов все же постепенно восстанавливается по сравнению с 2022 годом, компания планирует продолжать масштабировать продажи в Украине, а остановка местной лаборатории рассматривается как временное решение.

Хищный клоп Macrolophus pygmaeus

Помимо этих проблем российское вторжение отрезало Украину от рынков сбыта в Центральной Азии, добавляет представитель компании. До войны это был один из ключевых экспортных рынков сбыта энтомофагов, и теперь логистика этого скоропортящегося товара невозможна.

Однако главная проблема отрасли полезных насекомых в Украине — слабый рынок выращенных в закрытой почве растений, что прямо влияет на успешность питомников насекомых. Дорогое отопление тепличных предприятий, низкая покупательная способность населения, последствия российской агрессии делают слишком дорогими выращенные в теплицах фрукты, овощи и цветы. Вряд ли ситуация в отрасли изменится к концу войны, констатирует Сергей Назимов.

Как правильно использовать энтомофагов

Экокультура реализует насекомых в герметичных картонных тубах объемом 0,25-1 л, в которых содержится от 250 до 5000 особей. Другой формат упаковки – пластиковые баночки на 250-1000 беспозвоночных, или коробки на 31,25-125 тыс. особей. Популярные виды: клещи амблисейус свирские и амблисейус калифорникус, несколько видов паразитической оси трихограммы, упомянутые выше фитосейулюс и марколоф. Знать всех насекомых не обязательно, поскольку поиск на сайте компании предлагает энтомофагов в зависимости от защиты, которую нужно защитить.

Macrolophus pygmaeus в банке

Цены на энтомофаг колеблются в следующем диапазоне:

тубус амблисейус свирский, 25 тыс. особей — 700 грн;

пакет амблисейус свирский, 125 тыс. особей — 2500 грн;



пакет амблисейус калифорникус, 125 тыс. особей — 1100 грн;



пластиковое ведерко с клещом гипоаспис майлс, 125 тыс. особей — 3000 грн;

Для примера, субстрат с амблисейусом свирски равномерно наносится на листья растений, из расчета 50-150 чел./кв. м. Более точную норму выселения для конкретных условий рассчитывают профессиональные агрономы или менеджеры компании.

По ориентировочной оценке, на теплицу с полезной площадью 1 га необходимо потратить 6-10 пакетов по 125 тыс. человек общей стоимостью 15-25 тыс. грн. . Эффекта от обработки следует ожидать примерно через неделю, когда энтомофаги сократят популяцию вредителя до хозяйственно-неощутимых уровней.

Тубус для краткосрочного содержания полезных насекомых

По словам собеседника издания, культивация полезных насекомых может быть даже дешевле использования химических СЗР, но только в перспективе нескольких лет. Он не называет стоимость СЗР для аналогичной теплицы, поскольку этот показатель зависит от многих параметров: сельхозкультуры, производителя средства, необходимого количества возделывания растений, характеристик почвы и т.д.

"Например, розы, которые лет 4-5 выращиваются на одном месте. С годами там развивается своя экосистема, в которой затраты на насекомых ежегодно уменьшаются на 20-30%. В прогрессии, сравнивая бюджет на биологическую защиту с СВР, то в конце периода он может быть сопоставимым или даже меньшим", — объясняет специалист.

Также в компании предупреждают о большей норме использования насекомых на растениях, которые в прошлые сезоны обрабатывались химикатами. 10-30% беспозвоночных погибает из-за химии, накопленной в почве и частях растений. На полноценное закрепление популяции энтомофагов может уйти несколько лет, в течение которых будет стабилизироваться химический фон в теплице.

Энтомофагов эффективно применять превентивно в начале сезона, как только рассаду растений высаживают на постоянное место выращивания, добавляет Сергей Назимов. Взрослые насекомые успеют уничтожить вредителя еще на ранних этапах развития. Чаще один вид энтомофага может эффективно контролировать популяцию только одного вредителя.

"Например, у клопа макролофуса самая любимая жертва — вредная бабочка белокрылка. Также он может подъедать трипсов, а иногда и яйца чешуекрылых бабочек. Но эффективно контролировать популяцию трипса клоп не способен, поэтому для защиты от трипсов нужно покупать их естественных врагов",— отмечает Сергей Назимов.

Несмотря на сложность подбора хищника для каждого вида вредных насекомых, "Экокультура" сейчас не зарабатывает много на подборе энтомофагов и консультациях сельхозпроизводителей. Компания сотрудничает преимущественно с большими тепличными комбинатами с постоянным набором культур, где техпроцесс внесения беспозвоночных уже отлажен за последние годы. Мелкие клиенты часто самостоятельно экспериментируют с энтомофагами, оценивая результаты непосредственно после внесения на экспериментальные участки. В целом, владельцы теплиц активно обмениваются опытом использования хищных насекомых, среди аграриев сформировалось свое комьюнити с базой знаний, поэтому вряд ли сейчас можно хорошо заработать на консультациях по их использованию.

Процесс выращивания Macrolophus pygmaeus в лаборатории компании

Еще 10 лет назад украинские аграрии почти ничего не знали о технологиях биологической защиты. Агрономам было известно преимущественно об использовании тепличными комбинатами божьих коровок для борьбы с тлей и золотоочками, не более. В 90-е годы их использование почти прекратилось, чтобы вернуться в 2010-х уже не в советском, а в международном формате, с использованием передовых технологий и средств.

При этом упадок отрасли в Украине дал существенное преимущество питомникам насекомых: в отличие от других отраслей животноводства, их деятельность почти не ограничена законодательством. Насекомых можно свободно разводить и перевозить по стране, в то время как в ЕС действуют ограничения на перемещение некоторых локальных видов за пределы региона.

Насекомых покупают не только для поедания вредителей

Кроме хищных клещей и клопов, подопечными "Экокультуры" являются земляные шмели (Bombus terrestris), которые используют для опыления растений в полях и на закрытом грунте. Насекомые имеют ряд преимуществ перед пчелами: благодаря большим размерам переносят больше пыльцы, посещают больше цветов, не боятся ветра и способны опылять цветы при температуре от +10°. Важна и низкая избирательность шмелями объектов опыления, они посещают все цветки на своем пути.

Шмель Bombus terrestris за опылением растений

"Пчела — инструмент для пчеловода для производства меда, а инструментом агронома является шмель, у них разные задачи. Шмель "работает" локально, двигаясь концентрическими кругами от своего дома и тщательно обрабатывая каждую ветку", — поясняет специалист.

"Экокультура" еженедельно реализует 300-400 ульев, а в период цветения растений открытого грунта — до 600 ульев.

В отличие от энтомофагов, компания продолжает самостоятельно выращивать шмели в Украине и Польше. Хотя выручка в этом сегменте не превышает 10-20% от общей, это направление определено важным для производителя. Причин тому две:

Спрос на шмелей будет расти. Даже в войну компания загружена заказами на ульи (в одном улье минимум 80-100 насекомых), причем покупателями являются как крупные агрохолдинги, так и селяне с потребностью в несколько ульев;

Из-за глобального потепления популяция шмелей сокращается по всему миру, уменьшившись на треть по сравнению с 1970 годом, ареал насекомых перемещается на север. Аграрии в Украине должны быть готовы в будущем покупать лабораторных шмелей для опыления своих полей, а питомники насекомых — адаптировать к местному климату эффективных в промышленном размножении беспозвоночных.

Ульи компании перед размещением на поле. Норма — 3-5 на гектар

По его словам, конкуренция среди компаний-питомников шмелей в Украине сейчас минимальна, ульи активно раскупают. Однако предприниматель, который захочет заняться этим бизнесом, должен помнить важные детали их разведения: