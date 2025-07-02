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Райффайзен Банк открыл первое подземное отделение в метро Харькова

Райффайзен Банк
Райффайзен Банк открыл первое в Украине подземное отделение в метрополитене

Райффайзен Банк (Киев) открыл свое первое в Украине подземное отделение, расположенное в Харьковском метрополитене.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба финучреждения.

Новое отделение будет предлагать полный спектр банковских услуг, аналогичный предоставляемым в традиционных наземных отделениях банка.

В городе, где самые продолжающиеся воздушные тревоги в стране, важно сохранять доступность банковского обслуживания и создавать стабильные точки опоры для горожан и бизнеса, отметили в пресс-службе банка.

"Метро уже давно стало пристанищем для харьковчан. Теперь оно становится и местом, где можно безопасно получить банковские услуги. Райф адаптирует свою работу к реальности, чтобы клиенты могли решать свои финансовые вопросы даже под землей, в комфортных и защищенных условиях. Этот шаг - поддержка финансовой стабильности в регионе и возможность для харьковчан не зависеть от обстоятельств и чувствовать себя увереннее", - отметила Ольга Куценко, директор по розничному бизнесу Восточного региона банка.

Фото 2 — Райффайзен Банк открыл первое подземное отделение в метро Харькова

Ранее Райффайзен Банк уже обустроил подземные зоны обслуживания в своих отделениях в Харькове, Днепре, а также две зоны в Сумах.

Заметим, что Харьков был первым прифронтовым городом, где местные власти начали тестировать подземное обучение. Так, в Харьковской области продолжается строительство шести подземных школ. Еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.

Автор:
Татьяна Бессараб