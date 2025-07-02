Райффайзен Банк відкрив перше підземне відділення у метро Харкова

Райффайзен Банк (Київ) відкрив своє перше в Україні підземне відділення, розташоване в Харківському метрополітені.

Як пише Delo.ua, про це про це інформує пресслужба фінустанови.

Нове відділення пропонуватиме повний спектр банківських послуг, аналогічний тим, що надаються у традиційних наземних відділеннях банку.

У місті, де повітряні тривоги тривають найдовше в країні, важливо зберігати доступність банківського обслуговування та створювати стабільні точки опори для містян та бізнесу, зазначили у пресслужбі банку.

"Метро вже давно стало прихистком для харків’ян. Тепер воно стає і місцем, де можна безпечно отримати банківські послуги. Райф адаптує свою роботу до реальності, аби клієнти могли вирішувати свої фінансові питання навіть під землею, у комфортних та захищених умовах. Цей крок – підтримка фінансової стабільності в регіоні й можливість для харків’ян не залежати від обставин та почувати себе впевненіше", — зазначила Ольга Куценко, директорка з роздрібного бізнесу Східного регіону банку.

Раніше Райффайзен Банк уже облаштував підземні зони обслуговування у своїх відділеннях у Харкові, Дніпрі, а також дві такі зони у Сумах.

Зауважимо, що Харків був першим прифронтовим містом, де місцева влада почала тестувати підземне навчання. Так, у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.