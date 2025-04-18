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Нове підземне відділення Райффайзен Банк запрацювало в Сумах

підземне відділення, банк
Райффайзен Банк розширює мережу підземних відділень.

Райффайзен Банк відкрив свою четверту зону обслуговування в укритті у Сумах.

Про це інформує пресслужба фінустанови.

Про відділення

Підземне відділення розташовану за адресою: м. Суми, вул. Покровська, 1.

Це вже друга підземна зона в Сумах, а також такі зони обслуговування раніше були запущені в відділеннях банку в Харкові та Дніпрі.

"Сьогодні ми робимо ще один крок до стійкості — разом із містом, яке тримається попри все. Це не просто локація на мапі нашої мережі. Це відповідь на виклики часу. Це наш внесок у те, щоб фінансова стабільність залишалась доступною навіть у найскладніших умовах", — розповів Артем Нідзельський, директор з питань роздрібного бізнесу банку.

Фото 2 — Нове підземне відділення Райффайзен Банк запрацювало в Сумах

Про підземні школи в України

Підземні школи — це не лише укриття, а й повноцінні освітні простори, що гарантують стабільне навчання навіть у найскладніших умовах.

Підземні школи наразі будують у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Дніпропетровській (Кривий Ріг), Херсонській, Чернігівській, Сумській областях.

Зауважимо, що Харків був першим прифронтовим містом, де місцева влада почала тестувати підземне навчання. Так,  у Харківській області триває будівництво шести підземних шкіл. Ще 16 таких проєктів перебувають на стадії розробки.

Автор:
Ольга Опенько