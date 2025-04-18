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Новое подземное отделение Райффайзен Банк заработало в Сумах
Райффайзен Банк открыл свою четвертую зону обслуживания в укрытии в Сумах.
Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Об отделении
Подземное отделение расположено по адресу: г. Сумы, ул. Покровская, 1.
Это уже вторая подземная зона в Сумах, а также такие зоны обслуживания были ранее запущены в отделениях банка в Харькове и Днепре.
"Сегодня мы делаем еще один шаг к устойчивости — вместе с городом, который держится на все. Это не просто локация на карте нашей сети. Это ответ на вызовы времени. Это наш вклад в то, чтобы финансовая стабильность оставалась доступной даже в самых сложных условиях", — рассказал Артем Нидзельский, директор по розничному бизнесу банка.
О подземных школах в Украине
Подземные школы – это не только укрытие, но и полноценные образовательные пространства, гарантирующие стабильное обучение даже в самых сложных условиях.
Подземные школы строят в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Херсонской, Черниговской, Сумской областях.
Заметим, что Харьков был первым прифронтовым городом, где местные власти начали тестировать подземное обучение. Так, в Харьковской области продолжается строительство шести подземных школ. Еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.