Новое подземное отделение Райффайзен Банк заработало в Сумах

Райффайзен Банк открыл свою четвертую зону обслуживания в укрытии в Сумах.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

Об отделении

Подземное отделение расположено по адресу: г. Сумы, ул. Покровская, 1.

Это уже вторая подземная зона в Сумах, а также такие зоны обслуживания были ранее запущены в отделениях банка в Харькове и Днепре.

"Сегодня мы делаем еще один шаг к устойчивости — вместе с городом, который держится на все. Это не просто локация на карте нашей сети. Это ответ на вызовы времени. Это наш вклад в то, чтобы финансовая стабильность оставалась доступной даже в самых сложных условиях", — рассказал Артем Нидзельский, директор по розничному бизнесу банка.

О подземных школах в Украине

Подземные школы – это не только укрытие, но и полноценные образовательные пространства, гарантирующие стабильное обучение даже в самых сложных условиях.

Подземные школы строят в Харьковской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской (Кривой Рог), Херсонской, Черниговской, Сумской областях.

Заметим, что Харьков был первым прифронтовым городом, где местные власти начали тестировать подземное обучение. Так, в Харьковской области продолжается строительство шести подземных школ. Еще 16 таких проектов находятся в стадии разработки.