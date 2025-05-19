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Совладелец IT-компании SoftServe Тарас Кицмей инвестирует в молочную ферму на 2000 коров

SoftServe, IT, коровы
Запуск производства намечен на конец лета этого года. Фото: Freepik

Совладелец крупнейшей украинской сервисной IT-компании SoftServe Тарас Кицмей вместе с основателем "Моршинской" Николаем Кмитем инвестировали в создание современной молочной фермы на 2000 коров в Моршинской общине. Запуск производства намечен на конец лета этого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление Тараса Кицмея на Весеннем деловом форуме во Львове. 

Совладелец IT-компании SoftServe Тарас Кицмей сообщил, что присоединился к аграрному проекту вместе с предпринимателем Николаем Кмитем, который предложил ему построить коровник на 2000 коров. Строительство уже идет, а запуск первой очереди и закупка скота запланированы на август этого года.

По словам Кицмея, он сначала колебался об участии в этом бизнесе, однако позже пришел к выводу: "Если есть рынок, и рынку не хватает молока, то на него стоит заходить".

Отмечается, что проект будет реализовывать компания "Мукко Милк", производящая и реализующая крафтовые козьи сыры. Согласно данным сервиса YouControl, основателями этой компании являются Николай Кмить (39,91%), его сын Назар Кмить (27,85%), а также Юрий Швидченко (27,85%) и Сергей Таратута (4,4%). Компания владеет 1411 земельными участками общей площадью более 1000 гектаров в Стрыйском районе Львовской области. 

"Мукко Милк" приступила к строительству молочной фермы на окраине села Долишнее в Моршинской громаде Львовской области. Однако пока не известно количество привлеченных инвестиций в этот проект. Площадь земельного участка составляет 18 гектаров, а общая площадь будущего комплекса – более 69 тысяч квадратных метров.

На территории фермы предусмотрено строительство нескольких коровников, ветеринарного пункта, состава для кормов и других объектов инфраструктуры. Градостроительные условия и ограничения на строительство компания получила в июне 2024 года.

Напомним, резидентов "Дія.City", среди которых есть и SoftServe, уменьшилось почти на 300 компаний.

Автор:
Алик Сахно