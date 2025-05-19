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Співвласник IT-компанії SoftServe Тарас Кицмей інвестує в молочну ферму на 2000 корів

SoftServe, IT, корови
Запуск виробництва запланований на кінець літа цього року. Фото: Freepik

Співвласник найбільшої української сервісної ІТ-компанії SoftServe Тарас Кицмей разом із засновником "Моршинської" Миколою Кмітем інвестували у створення сучасної молочної ферми на 2000 корів у Моршинській громаді. Запуск виробництва запланований на кінець літа цього року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву Тараса Кицмея на Весняному діловому форумі у Львові.

Співвласник ІТ-компанії SoftServe Тарас Кіцмей повідомив, що долучився до аграрного проєкту разом із підприємцем Миколою Кмітем, який запропонував йому збудувати корівник на 2000 корів. Будівництво вже триває, а запуск першої черги та закупівля худоби заплановані на серпень цього року.

За словами Кіцмея, він спершу вагався щодо участі у цьому бізнесі, однак пізніше дійшов висновку: "Якщо є ринок, і ринку бракує молока — то на нього варто заходити".

Зазначається, що проект реалізовуватиме компанія "Мукко Мілк", яка виготовляє та реалізує крафтові козячі сири. Згідно з даними сервісу YouControl, засновниками цієї компанії є Микола Кміть (39,91%), його син Назар Кміть (27,85%), а також Юрій Швидченко (27,85%) і Сергій Таратута (4,4%). Компанія володіє 1411 земельними ділянками загальною площею понад 1000 гектарів у Стрийському районі Львівської області.

"Мукко Мілк" розпочала будівництво молочної ферми на околиці села Долішнє у Моршинській громаді Львівської області. Однак поки не відома кількість залучених інвестицій у це проект. Площа земельної ділянки становить 18 гектарів, а загальна площа майбутнього комплексу — понад 69 тисяч квадратних метрів.

На території ферми передбачено зведення кількох корівників, ветеринарного пункту, складу для кормів та інших об’єктів інфраструктури. Містобудівні умови та обмеження на будівництво компанія отримала у червні 2024 року.

Нагадаємо, резидентів "Дія.City", серед яких є й SoftServe, поменшало майже на 300 компаній.

Автор:
Алік Сахно