"Страшно умен": Маск анонсировал выход модели чат-бота Grok 3

Илон Маск 13 февраля на видеоконференции на Всемирном правительственном саммите в Дубае анонсировал выход своего будущего чат-бота Grok 3, как модель искусственного интеллекта, заявив, что новая разработка превосходит все остальные, выпущенные до сих пор. Мир новый чат-бот увидит через несколько недель.

Об этом сообщает Вloomberg.

"Иногда мне кажется, что Grok 3 страшно умен", — заявил советник президента США Дональда Трампа и пошутил, что надеется, что ИИ в будущем будет "добрым к человечеству".

Маск сообщил, что будущая модель его собственной компании xAI способна анализировать ошибки, которые она допускает, проходя вперед и назад по данным в попытке достичь логической последовательности.

"Мы находимся на завершающей стадии доработки Grok 3, и, вероятно, он выйдет через неделю или две, так что это произойдет достаточно скоро", – сказал он, добавив, что не хочет "спешить" с выпуском модели.

Маск также обрушился на OpenAI, заявив, что "они гонятся за деньгами". Илон и Сэм Альтман вместе основали OpenAI как некоммерческую организацию в 2015 году. В настоящее время бывшие партнеры вовлечены во вражду по поводу направления развития компании. Альтман, настаивающий на реструктуризации компании в коммерческий бизнес, отклонил многие предложения Маска по развитию компании.



Чем занимается Илон Маск

Илон Рив Маск — инженер, предприниматель, изобретатель, инвестор, миллиардер. Основатель компаний SpaceX , " PayPal , Neuralink и The Boring Company , генеральный директор и председатель совета директоров Tesla. Входит в совет директоров компании SolarCity, основанный его двоюродными братьями.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США стал его советником и главой Департамента эффективности американского правительства, где он возглавил усилия президента по модернизации федеральных технологий и обнаружению сокращений расходов.

Напомним, 11 февраля сообщалось, что а мериканский миллиардер Илон Маск возглавил группу инвесторов, стремящихся приобрести компанию-разработчика ChatGPT OpenAI. Компанию оценивают в 97,4 миллиарда долларов.