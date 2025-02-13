"Страшно розумний": Маск анонсував вихід моделі чат-бота Grok 3

Ілон Маск 13 лютого під час відеоконференції на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї анонсував вихід свого майбутнього чат-бота Grok 3 як модель штучного інтелекту, заявивши, що нова розробка перевершує всі інші, випущені досі. Світ новий чат-бот побачить за кілька тижнів.

Про це повідомляє Вloomberg.

"Іноді мені здається, що Grok 3 страшно розумний", - заявив радник президента США Дональда Трампа та пожартував, що сподівається, що ШІ в майбутньому буде добрим до людства.

Маск повідомив, що майбутня модель його власної компанії xAI здатна аналізувати помилки, яких вона припускає, проходячи вперед і назад за даними у спробі досягти логічної послідовності.

"Ми знаходимося на завершальній стадії доопрацювання Grok 3, і, ймовірно, він вийде через тиждень або два, так що це станеться досить скоро", - сказав він, додавши, що не хоче "спішити" з випуском моделі.

Маск також обрушився на OpenAI, заявивши, що "вони женуться за грошима". Ілон та Сем Альтман разом заснували OpenAI як некомерційну організацію у 2015 році. Наразі колишні партнери втягнуті у ворожнечу з приводу напряму розвитку компанії. Альтман, який наполягає на реструктуризації компанії у комерційний бізнес, відхилив численнІ пропозиції Маска щодо розвитку компанії.

Чим займається Ілон Маск

Ілон Рів Маск— інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній SpaceX, "PayPal, Neuralink і The Boring Company, генеральний директор і голова ради директорів Tesla. Входить до ради директорів компанії SolarCity, заснованої його двоюрідними братами.

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США став його радником та головою Департаменту ефективності американського уряду, де він очолив зусилля президента щодо модернізації федеральних технологій та виявлення скорочень витрат.

Нагадаємо, 11 лютого повідомлялося, що американський мільярдер Ілон Маск очолив групу інвесторів, які прагнуть придбати компанію-розробника ChatGPT OpenAI. Компанію оцінюють у 97,4 мільярда доларів.