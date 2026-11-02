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Таможенные платежи выросли на 12,5% в год: сколько денег получил бюджет в октябре
По результатам работы в октябре 2026 года Гостаможслужба перечислила в государственный бюджет 75,4 млрд грн таможенных платежей. Среднедневные поступления составили 3,4 млрд грн.
Как пишет Dilo, об этом сообщила Государственная таможенная служба Украины.
По сравнению с октябрем 2025 года показатель вырос более чем на 8,4 млрд грн, или на 12,5 %. Всего с начала года в госбюджет направлено 724,2 млрд грн таможенных платежей.
Влияние обстрелов на экономику
По данным Гостаможслужбы, существенное влияние на экономическую активность в октябре оказало дальнейшее уничтожение мощностей предприятий-налогоплательщиков и импортированных товаров в результате обострения вражеских обстрелов.
Несмотря на эти вызовы, украинский бизнес продолжает работать и обеспечивать стабильные поступления в государственный бюджет.
Напомним, за девять месяцев 2026 года в государственный бюджет поступило 648,8 млрд грн таможенных платежей. При этом 88% всех поступлений обеспечили всего 3,3 тыс. импортеров — около 4% от общего числа плательщиков, включая граждан.