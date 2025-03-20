Украина и США будут работать над модернизацией средств ПВО

Украинские и американские компании рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, находящихся на вооружении ВСУ, на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Представители Министерства обороны Украины, Воздушных сил ВСУ, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, украинских и американских оборонных компаний обсудили развитие сотрудничества по модернизации средств украинского ПВО.

В частности, речь шла об организации ремонтных работ и модификации некоторых систем украинской противовоздушной обороны.

Начальник Главного управления сопровождения ракетных программ Минобороны бригадный генерал Сергей Баранов выразил надежду, что "компании Украины и США, работающие в этой сфере, смогут усилить сотрудничество".

По его словам, сейчас Украина и США рассматривают возможность проведения ремонта некоторых систем ПВО, находящихся на вооружении ВСУ, на территории Украины, что позволит быстрее начать использовать обновленное оружие.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании и боевом применении новой украинской ракеты "Долгий Нептун". По его словам, ракета поразила цель на расстоянии в 1000 км, продемонстрировав высокую точность удара.