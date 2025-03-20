Україна та США працюватимуть над модернізацією засобів ППО

Українські та американські компанії розглядають можливість проведення ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні ЗСУ, на території України, що дозволить швидше почати використовувати оновлену зброю.

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Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Зазначається, що представники Міністерства оборони України, Повітряних сил ЗСУ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, українських та американських оборонних компаній обговорили розвиток співпраці з модернізації засобів української ППО.

Зокрема, йшлося про організацію ремонтних робіт та модифікацію деяких систем української протиповітряної оборони.

Начальник Головного управління супроводження ракетних програм Міноборони бригадний генерал Сергій Баранов висловив сподівання, що “компанії України та США, які працюють у цій сфері, зможуть посилити співпрацю”.

За його словами, наразі Україна та США розглядають можливість проведення ремонту деяких систем ППО, які є на озброєнні ЗСУ, на території України, що дозволить швидше почати використовувати оновлену зброю.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне випробування та бойове застосування нової української ракети "Довгий Нептун". За його словами, ракета вразила ціль на відстані 1000 км, продемонструвавши високу точність удару.