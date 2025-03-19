Як "пташка" Raybird допомагає нищити ворога: у Міноборони розповіли про український БпАК

Міністерство оборони України підтримує вітчизняних розробників та виробників високотехнологічного озброєння та військової техніки. Українська "пташка" Raybird з можливостями великого літака виконує складні завдання на фронті, дозволяє зберегти життя військовослужбовців та їхню техніку.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронювати участь

В Міноборони розповіли про технічні характеристики вітчизняного БпАК.

Безпілотні авіаційні комплекси (БпАК) стали невід’ємною частиною розвідки. На фронті активно застосовуються вітчизняні розробки, які мають технічні характеристики, що перевершують світові аналоги. Серед них – БпАК Raybird, серед військових більш відомий як ACS-3.

Поява цього комплексу призвела до переформатування всіх існуючих класифікацій безпілотників. А все тому, що маленький літак (до 25 кг) може виконувати завдання, які зазвичай підкоряються лише набагато більшим комплексам.

Український Raybird має великий бойовий досвід: більше ніж 350 тисяч годин бойових вильотів та десятки місій щодня. Це літак-розвідник, який може знаходитися в небі до 28 годин та долати відстань до 2 500 км. Завдяки таким характеристикам та компактній формі він має можливість обходити ворожі системи ППО та зони активної роботи РЕБ, щоб проводити якісну візуальну розвідку з висоти до 5,5 км та виконувати інші завдання.

Завдяки модульній конструкції та компактним розмірам, БпАК може використовуватися для різних місій, адже не потребує спеціальних умов для злету та посадки.

Базову модель Raybird було розроблено ще у 2016 році, а вже у 2018 році авіакомплекс ACS-3/Raybird був прийнятий на озброєння ЗСУ і з того часу постійно вдосконалюється та модернізується.

Так званою "родзинкою" однієї з останніх версій комплексу стала інтеграція лазерної системи наведення коригованих боєприпасів, що працює з точністю до метра. Це єдиний у своєму класі безпілотник, який має таку систему.

Бойовий досвід підтверджує надійність Raybird, його стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та економічну ефективність. Це робить БпАК цінним інструментом для оборонних та комерційних місій. А локалізація виробництва понад 90% є важливою для розвитку української економіки.

Нагадаємо, Міноборони провело зустріч з українськими виробниками озброєння, під час якої обговорили можливості укладання трирічних контрактів. Це сприятиме не тільки розвитку оборонного сектору, а й підвищенню боєздатності ЗСУ.