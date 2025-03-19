Как "птичка" Raybird помогает уничтожать врага: в Минобороны рассказали об украинском БпАК

Министерство обороны Украины поддерживает отечественных разработчиков и производителей высокотехнологичного вооружения и военной техники. Украинская "птичка" Raybird с возможностями большого самолета выполняет сложные задачи на фронте, позволяет сохранить жизнь военнослужащих и их технику.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

В Минобороны рассказали о технических характеристиках отечественного БпАК.

Беспилотные авиационные комплексы (БпАК) стали неотъемлемой частью разведки. На фронте активно применяются отечественные разработки, обладающие техническими характеристиками, превосходящими мировые аналоги. Среди них – БпАК Raybird, у военных более известный как ACS-3.

Появление этого комплекса привело к переформатированию всех существующих классификаций беспилотников. А все потому, что маленький самолет (до 25 кг) может выполнять задачи, обычно подчиняющиеся лишь гораздо большим комплексам.

Украинский Raybird имеет большой боевой опыт: более 350 тысяч часов боевых вылетов и десятки миссий ежедневно. Это самолет-разведчик, который может находиться в небе до 28 часов и преодолевать расстояние до 2500 км. Благодаря таким характеристикам и компактной форме, он имеет возможность обходить вражеские системы ПВО и зоны активной работы РЭБ, чтобы проводить качественную визуальную разведку с высоты до 5,5 км и выполнять другие задачи.

Благодаря модульной конструкции и компактным размерам, БпАК может использоваться для различных миссий, поскольку не требует специальных условий для взлета и посадки.

Базовая модель Raybird была разработана еще в 2016 году, а уже в 2018 году авиакомплекс ACS-3/Raybird был принят на вооружение ВСУ и с тех пор постоянно совершенствуется и модернизируется.

Так называемой "изюминкой" одной из последних версий комплекса стала интеграция лазерной системы наведения корректируемых боеприпасов, работающая с точностью до метра. Это единственный в своем классе беспилотник, имеющий такую систему.

Боевой опыт подтверждает надежность Raybird, его устойчивость к радиоэлектронной борьбе и экономическую эффективность. Это делает БПАК ценным инструментом для оборонных и коммерческих миссий. А локализация производства более 90% важна для развития украинской экономики.

Напомним, Минобороны провело встречу с украинскими производителями вооружения, в ходе которой обсудили возможности заключения трехлетних контрактов. Это будет способствовать не только развитию оборонного сектора, но и повышению боеспособности ВСУ.