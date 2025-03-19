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Как "птичка" Raybird помогает уничтожать врага: в Минобороны рассказали об украинском БпАК
Министерство обороны Украины поддерживает отечественных разработчиков и производителей высокотехнологичного вооружения и военной техники. Украинская "птичка" Raybird с возможностями большого самолета выполняет сложные задачи на фронте, позволяет сохранить жизнь военнослужащих и их технику.
В Минобороны рассказали о технических характеристиках отечественного БпАК.
Беспилотные авиационные комплексы (БпАК) стали неотъемлемой частью разведки. На фронте активно применяются отечественные разработки, обладающие техническими характеристиками, превосходящими мировые аналоги. Среди них – БпАК Raybird, у военных более известный как ACS-3.
Появление этого комплекса привело к переформатированию всех существующих классификаций беспилотников. А все потому, что маленький самолет (до 25 кг) может выполнять задачи, обычно подчиняющиеся лишь гораздо большим комплексам.
Украинский Raybird имеет большой боевой опыт: более 350 тысяч часов боевых вылетов и десятки миссий ежедневно. Это самолет-разведчик, который может находиться в небе до 28 часов и преодолевать расстояние до 2500 км. Благодаря таким характеристикам и компактной форме, он имеет возможность обходить вражеские системы ПВО и зоны активной работы РЭБ, чтобы проводить качественную визуальную разведку с высоты до 5,5 км и выполнять другие задачи.
Благодаря модульной конструкции и компактным размерам, БпАК может использоваться для различных миссий, поскольку не требует специальных условий для взлета и посадки.
Базовая модель Raybird была разработана еще в 2016 году, а уже в 2018 году авиакомплекс ACS-3/Raybird был принят на вооружение ВСУ и с тех пор постоянно совершенствуется и модернизируется.
Так называемой "изюминкой" одной из последних версий комплекса стала интеграция лазерной системы наведения корректируемых боеприпасов, работающая с точностью до метра. Это единственный в своем классе беспилотник, имеющий такую систему.
Боевой опыт подтверждает надежность Raybird, его устойчивость к радиоэлектронной борьбе и экономическую эффективность. Это делает БПАК ценным инструментом для оборонных и коммерческих миссий. А локализация производства более 90% важна для развития украинской экономики.
Напомним, Минобороны провело встречу с украинскими производителями вооружения, в ходе которой обсудили возможности заключения трехлетних контрактов. Это будет способствовать не только развитию оборонного сектора, но и повышению боеспособности ВСУ.