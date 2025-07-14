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Украина и США создают совместное предприятие по производству специальной химии

Украина и США создают совместное предприятие по производству специальной химии
Фото: t.me/UOP_Official

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и американская компания D&M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укроборонпрома".

Отмечается, что подписали документ в Риме, на полях Международной конференции по восстановлению Украины (URC 2025), генеральный директор АО «УОП» Олег Гуляк и СЕО D&M Holding Company Даниэл Пауэрс в присутствии специального посланника США в Украине, генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога.

Предприятие будет расположено в Соединенных Штатах Америки и производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для Сил обороны Украины.

В "Укроборонпроме" отметили, что это принципиально важный шаг на пути преодоления дефицита продуктов специальной химии, который сегодня остро ощущает боеприпасную отрасль.

«Украинская оборонка должна постепенно перейти от масштабных закупок к собственному производству, чтобы удовлетворить неотложные потребности. Не менее важно, что предприятие будет работать на безопасной территории. Этот проект закладывает основу для усиления производственной независимости и обеспечивает более высокий уровень оперативной готовности наших сил обороны», – подчеркнул Олег Гуляк.

Стратегическое партнерство с Соединенными Штатами является и всегда чрезвычайно важным фактором усиления обороноспособности Украины в условиях военного времени.

Напомним, во время Международной конференции по восстановлению Украины в Риме был подписан меморандум о совместном производстве порохов между Украиной и США. Это соглашение является важным шагом по усилению сотрудничества в оборонно-промышленном комплексе обеих стран.

Автор:
Светлана Манько