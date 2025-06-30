Защита неба: украинские разработки будут интегрироваться с системами NASAMS

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились о сотрудничестве в сфере укрепления потенциала украинской противовоздушной обороны, в рамках которой украинские разработки будут интегрированы с системами противовоздушной обороны NASAMS.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укроборонпрома".

Речь идет о партнерстве по интеграции существующих и перспективных отечественных систем ПВО малой и средней дальности в инфраструктуру NASAMS.

В частности, предусмотрено, что украинские разработки будут работать вместе с норвежскими модулями управления и контроля.

Ранее представители KDA провели предварительные переговоры с украинскими коллегами и изучили их производственные и научно-технические возможности.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Олег Гуляк подчеркнул, что развитие и масштабирование отечественных систем противовоздушной и противоракетной обороны является одним из приоритетов деятельности компании.

"Вместе с норвежскими оружейниками мы сделаем новый шаг к созданию крепкого воздушного щита, который должен надежно прикрывать стратегические объекты и гражданскую инфраструктуру", – отметил Гуляк.

Недавно в Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, производящей вооружение, в том числе зенитно-ракетные системы NASAMS.

Эти системы уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов.

Отметим, Kongsberg Defence & Aerospace – один из ведущих мировых производителей в сфере оборонных и аэрокосмических систем. Украинские государственные и частные оборонные предприятия уже реализуют ряд общих проектов с компанией.

В феврале президент компании Эйрик Ли рассказывал, что первоочередной задачей является увеличение производства ракет по украинской технологии.

Мы ведем тесные переговоры с промышленностью Украины по созданию совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине по украинской технологии. Речь идет о серийном производстве ракет, то есть сотни .