Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

+0,06

EUR

48,78

+0,14

Наличный курс:

USD

41,65

41,57

EUR

49,25

49,10

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Защита неба: украинские разработки будут интегрироваться с системами NASAMS

NASAMS
Система NASAMS. Фото: kongsberg.com/kda

Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились о сотрудничестве в сфере укрепления потенциала украинской противовоздушной обороны, в рамках которой украинские разработки будут интегрированы с системами противовоздушной обороны NASAMS.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укроборонпрома".

Речь идет о партнерстве по интеграции существующих и перспективных отечественных систем ПВО малой и средней дальности в инфраструктуру NASAMS.

В частности, предусмотрено, что украинские разработки будут работать вместе с норвежскими модулями управления и контроля.

Ранее представители KDA провели предварительные переговоры с украинскими коллегами и изучили их производственные и научно-технические возможности.

Генеральный директор "Укроборонпрома" Олег Гуляк подчеркнул, что развитие и масштабирование отечественных систем противовоздушной и противоракетной обороны является одним из приоритетов деятельности компании.

"Вместе с норвежскими оружейниками мы сделаем новый шаг к созданию крепкого воздушного щита, который должен надежно прикрывать стратегические объекты и гражданскую инфраструктуру", – отметил Гуляк.

Недавно в Украине открылся офис норвежской компании Kongsberg Defence and Aerospace, производящей вооружение, в том числе зенитно-ракетные системы NASAMS.

Эти системы уже стоят на защите украинских городов от российских ракет и дронов.

Отметим, Kongsberg Defence & Aerospace – один из ведущих мировых производителей в сфере оборонных и аэрокосмических систем. Украинские государственные и частные оборонные предприятия уже реализуют ряд общих проектов с компанией.

В феврале президент компании Эйрик Ли   рассказывал, что первоочередной задачей является увеличение производства ракет по украинской технологии.

Мы ведем тесные переговоры с промышленностью Украины по созданию совместного предприятия. Первоочередной задачей является увеличение производства ракет для нашей системы ПВО в Украине   по украинской технологии. Речь идет о серийном производстве ракет, то есть сотни .

Автор:
Светлана Манько