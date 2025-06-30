Захист неба: українські розробки інтегруватимуть із системами NASAMS

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" і норвезька компанія Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) домовилися про співпрацю у сфері зміцнення потенціалу української протиповітряної оборони, у рамках якої українські розробки інтегруватимуть із системами протиповітряної оборони NASAMS.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що йдеться про партнерство щодо інтеграції наявних і перспективних вітчизняних систем ППО малої та середньої дальності в інфраструктуру NASAMS.

Зокрема передбачено, що українські розробки працюватимуть разом з норвезькими модулями управління та контролю.

Раніше представники KDA провели попередні перемовини з українськими колегами та вивчили їх виробничі та науково-технічні спроможності.

Генеральний директор"Укроборонпрому" Олег Гуляк наголосив, що розвиток і масштабування вітчизняних систем протиповітряної та протиракетної оборони є одним з пріоритетів діяльності компанії.

"Разом з норвезькими зброярами ми зробимо новий крок до створення міцного повітряного щита, який має надійно прикривати стратегічні об’єкти та цивільну інфраструктуру", – зауважив Гуляк.

Нещодавно в Україні відкрився офіс норвезької компанії Kongsberg Defence and Aerospace, яка виробляє озброєння, зокрема зенітно-ракетні системи NASAMS.

Ці системи вже стоять на захисті українських міст від російських ракет і дронів.

Зауважимо, Kongsberg Defence & Aerospace — один із провідних світових виробників у сфері оборонних та аерокосмічних систем. Українські державні й приватні оборонні підприємства вже реалізують низку спільних проєктів із компанією.

У лютому президент компанії Ейрік Лі розповідав, що першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет за українською технологією.

"Ми ведемо тісні переговори з промисловістю України щодо створення спільного підприємства. Першочерговим завданням є збільшення виробництва ракет для нашої системи ППО в Україні за українською технологією. Мова йде про серійне виробництво ракет, тобто сотні. Ми плануємо створити спільні підприємства протягом кількох місяців", — зазначив Лі.