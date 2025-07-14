Україна та США створюють спільне підприємство з виробництва спеціальної хімії

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" та американська компанія D&M Holding Company підписали документ, який передбачає створення спільного підприємства з виробництва спеціальних хімічних речовин для потреб оборонного сектору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

Зазначається, що підписали документ у Римі, на полях Міжнародної конференції з питань відновлення України (URC 2025), генеральний директор АТ «УОП» Олег Гуляк та СЕО D&M Holding Company Даніел Пауерс у присутності спеціального посланника США в Україні, генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога.

Підприємство буде розташоване у Сполучених Штатах Америки та виготовлятиме продукцію, яка використовується у виробництві боєприпасів для Сил оборони України.

В "Укроборонпромі" зауважили, що це принципово важливий крок на шляху до подолання дефіциту продуктів спеціальної хімії, який сьогодні гостро відчуває боєприпасна галузь.

«Українська оборонка має поступово перейти від масштабних закупівель до власного виробництва, щоб задовольнити нагальні потреби. Не менш важливо, що підприємство працюватиме на безпечній території. Цей проєкт закладає основу для посилення виробничої незалежності і забезпечує більш високий рівень оперативної готовності наших сил оборони», – наголосив Олег Гуляк.

Стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами є і завжди було надзвичайно важливим фактором посилення обороноздатності України в умовах воєнного часу.

Нагадаємо, під час Міжнародної конференції з відновлення України у Римі було підписано меморандум про спільне виробництво порохів між Україною та США. Ця угода є важливим кроком у посиленні співпраці в оборонно-промисловому комплексі обох країн.