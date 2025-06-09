Украину переизбрали в Европейский комитет Интерпола еще на четыре года

Украина официально переизбрана в Европейский комитет Интерпола — совещательный орган, который формирует повестку дня и определяет стратегические приоритеты организации в европейском регионе до 2029 года.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности.

Украина в Европейском комитете Интерпола

Украину второй раз подряд избрали в состав Европейского комитета Интерпола на четырехлетний срок. Она является членом этого совещательного органа с 2021 года и за это время внесла существенный вклад в его деятельность. В частности, по инициативе Украины во время 49-й Европейской региональной конференции была принята Рекомендация №5, призывающая страны-члены усилить сотрудничество в расследовании геноцида, преступлений против человечности и военных преступлений.

Предвыборную кампанию от имени Украины вел исполняющий обязанности начальника Департамента международного полицейского сотрудничества, руководитель Национального центрального бюро Интерпола в Украине, полковник полиции Иван Гульпа.

Украина, вместе с другими членами комитета, активно поддерживает усиление роли Интерпола в борьбе с международными преступлениями и работает над созданием эффективных механизмов для расследования военных преступлений в рамках мандата организации.

Национальная полиция Украины подчеркивает, что участие страны в Европейском комитете Интерпола позволяет последовательно внедрять принципы ответственности и предотвращать безнаказанность за самые серьезные международные преступления — особенно в условиях, когда нейтральность может привести к бездействию.

Украина имеет уникальный опыт в проведении полицейских операций во время войны, борьбе с гибридными и транснациональными угрозами, защите от кибератак и обеспечении безопасности данных.

"Переизбрание Украины – это дополнительная возможность для нашей страны влиять на принятие важных решений, касающихся региональной безопасности, стандартов взаимодействия и приоритетов по борьбе с преступностью в Европе", – отмечают в комитете.

О Интерполе

Интерпол (Международная организация криминальной полиции) – это глобальная организация, объединяющая национальные правоохранительные органы стран мира для совместной борьбы с преступностью. Основная цель Интерпола – помогать в розыске преступников, обмене информацией и координации действий между странами-членами.

Ключевые факты об Интерполе:

Основан в 1923 году.

С 1956 года официальное название – International Criminal Police Organization.

В состав организации входят 195 стран, что делает ее одной из самых больших в мире.

Штаб-квартира находится в Лионе, Франция.

Основные задачи Интерпола:

Поиск и задержание лиц, состоящих в международном розыске.

Содействие обмену информацией между правоохранительными органами разных стран.

Оказание поддержки в расследованиях, имеющих международный характер.

Особенности работы:

У Интерпола нет собственной юрисдикции и не выполняет арестов — это остается за национальными органами власти.

Организация действует как координационная платформа, помогая полициям разных стран сотрудничать.

Структура Интерпола: