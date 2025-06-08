Украина ожидает согласия с ЕС по пересмотру квот после отмены торговых льгот

После отмены с 6 июня 2024 автономных торговых мероприятий (АТМ) со стороны Европейского Союза Украина рискует потерять до $800 млн экспортной выручки. Однако Киев надеется на достижение договоренностей с ЕС об увеличении или отмене ограничительных квот уже в ближайшие дни.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение министра экономики Юлии Свириденко.

"Отсутствие уступок со стороны ЕС по пересмотру квот затрагивает торговлю объемом в $3,5 млрд и может уменьшить выручку на $800 млн. Но это самый плохой и черный сценарий. Активные переговоры продолжаются именно сейчас и есть стремление завершить эту работу в ближайшие дни", — подчеркнула Свириденко.

После завершения действия АТМ торговля между Украиной и ЕС будет происходить в рамках действовавшего до 2022 года режима с возвратом до 40 тарифных квот, предусмотренных Соглашением о зоне свободной торговли (DCFTA). Министр экономики подчеркнула, что только 17 из этих квот могут стать ограничительными, ведь именно в этих категориях объемы экспорта превышали уровень, разрешенный по довоенным квотам. Для остальных 23 товарных позиций квоты не будут лимитирующими.

В частности, по словам Свириденко, экспорт кукурузы, достигавший 14 млн тонн еще до 2022 года, и дальше будет возможен без ограничений, поскольку пошлины на ее импорт в ЕС не применяются. В случае пшеницы и меда, несмотря на существование квот, поставки будут продолжаться даже с уплатой пошлины, как это происходит уже несколько лет.

Впрочем, для некоторых категорий продукции последствия отмены АТМ могут оказаться существенными. Наиболее показательным примером является сахар. В 2023 году Украина экспортировала в ЕС 311 тыс. тонн данной продукции при формальной квоте в 20 тыс. тонн. Хотя правительство Украины уже установило на 2025 год квоту на уровне 107,2 тыс. тонн, она все равно существенно меньше реальных объемов поставок.

Согласно решению ЕС, с 6 июня 2024 года возобновляются довоенные квоты, которые к концу 2025 года составят 7/12 годового объема, предусмотренного соглашением о свободной торговле.

Свириденко отметила, что первые недели после отмены АТМ существенно не отразятся на торговле, поскольку объемы в пределах квот начали считаться с нуля. Однако уже через два месяца определенные позиции, в том числе сухое молоко и томатная паста, могут столкнуться с ограничениями. Именно поэтому, подчеркнула вице-премьер, Украина прилагает максимум усилий, чтобы как можно быстрее достичь новых договоренностей с ЕС.

Тем не менее, заместитель министра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка заверил, что после возобновления квот катастрофы не произойдет, а уже на этой неделе начнутся переговоры с европейской стороной по либерализации условий торговли в рамках действующего соглашения об ассоциации Украины с ЕС.