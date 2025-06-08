Україна очікує згоди з ЄС щодо перегляду квот після скасування торгових пільг

Після скасування з 6 червня 2024 року автономних торгових заходів (АТМ) з боку Європейського Союзу Україна ризикує втратити до $800 млн експортної виручки. Однак Київ сподівається на досягнення домовленостей із ЄС щодо збільшення чи скасування обмежувальних квот вже найближчими днями.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення міністра економіки Юлії Свириденко.

"Відсутність поступок з боку ЄС щодо перегляду квот зачіпає торгівлю обсягом у $3,5 млрд і може зменшити виручку на $800 млн. Але це найгірший і чорний сценарій. Активні переговори тривають саме зараз і є прагнення завершити цю роботу найближчими днями", — наголосила Свириденко.

Після завершення дії АТМ торгівля між Україною та ЄС відбуватиметься у рамках режиму, що діяв до 2022 року, з поверненням до 40 тарифних квот, які передбачені Угодою про зону вільної торгівлі (DCFTA). Міністр економіки підкреслила, що лише 17 з цих квот можуть стати обмежувальними, адже саме в цих категоріях обсяги експорту перевищували рівень, дозволений за довоєнними квотами. Для решти 23 товарних позицій квоти не будуть лімітуючими.

Зокрема, за словами Свириденко, експорт кукурудзи, що досягав 14 млн тонн ще до 2022 року, і надалі буде можливим без обмежень, оскільки мита на її імпорт до ЄС не застосовуються. У випадку пшениці та меду, попри існування квот, постачання триватиме навіть зі сплатою мита, як це відбувається вже кілька років.

Втім, для деяких категорій продукції наслідки скасування АТМ можуть бути суттєвими. Найбільш показовим прикладом є цукор. У 2023 році Україна експортувала до ЄС 311 тис. тонн цієї продукції при формальній квоті у 20 тис. тонн. Хоча уряд України вже встановив на 2025 рік квоту на рівні 107,2 тис. тонн, вона все одно істотно менша за реальні обсяги постачання.

Згідно з рішенням ЄС, з 6 червня 2024 року поновлюються довоєнні квоти, які до кінця 2025 року становитимуть 7/12 від річного обсягу, передбаченого угодою про вільну торгівлю.

Свириденко зазначила, що перші тижні після відміни АТМ суттєво не вплинуть на торгівлю, оскільки обсяги в межах квот почали рахуватися з нуля. Однак вже за два місяці певні позиції, зокрема сухе молоко та томатна паста, можуть зіткнутися з обмеженнями. Саме тому, підкреслила віцепрем’єрка, Україна докладає максимум зусиль, щоб якомога швидше досягти нових домовленостей з ЄС.

Попри це, заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка запевнив, що після відновлення квот катастрофи не станеться, а вже цього тижня розпочнуться перемовини з європейською стороною щодо лібералізації умов торгівлі в рамках діючої угоди про асоціацію України з ЄС.