Україну переобрали до Європейського комітету Інтерполу ще на чотири роки

Україна офіційно переобрана до Європейського комітету Інтерполу - дорадчого органу, який формує порядок денний і визначає стратегічні пріоритети організації у європейському регіоні, до 2029 року.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності.

Україна в Європейському комітеті Інтерполу

Україну вдруге поспіль обрали до складу Європейського комітету Інтерполу на чотирирічний термін. Вона є членом цього дорадчого органу з 2021 року і за цей час зробила суттєвий внесок у його діяльність. Зокрема, за ініціативою України під час 49-ї Європейської регіональної конференції була ухвалена Рекомендація № 5, що закликає країни-члени посилити співпрацю у розслідуванні геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Передвиборчу кампанію від імені України вів виконувач обов’язків начальника Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва, керівник Національного центрального бюро Інтерполу в Україні, полковник поліції Іван Гульпа.

Україна разом з іншими членами комітету активно підтримує посилення ролі Інтерполу у боротьбі з міжнародними злочинами та працює над створенням ефективних механізмів для розслідування воєнних злочинів у межах мандату організації.

Національна поліція України підкреслює, що участь країни в Європейському комітеті Інтерполу дає можливість послідовно впроваджувати принципи відповідальності та запобігати безкарності за найсерйозніші міжнародні злочини — особливо в умовах, коли нейтральність може призвести до бездіяльності.

Україна має унікальний досвід у проведенні поліцейських операцій під час війни, боротьбі з гібридними та транснаціональними загрозами, захисті від кібератак і забезпеченні безпеки даних.

"Переобрання України – це додаткова можливість для нашої країни впливати на ухвалення важливих рішень, що стосуються регіональної безпеки, стандартів взаємодії та пріоритетів боротьби зі злочинністю в Європі", – зазначають у комітеті.

Про Інтерпол

Інтерпол (Міжнародна організація кримінальної поліції) — це глобальна організація, яка об’єднує національні правоохоронні органи країн світу для спільної боротьби зі злочинністю. Основна мета Інтерполу — допомагати в розшуку злочинців, обміні інформацією та координації дій між країнами-членами.

Ключові факти про Інтерпол:

Засновано у 1923 році.

З 1956 року офіційна назва — International Criminal Police Organization.

До складу організації входять 195 країн, що робить її однією з найбільших у світі.

Штаб-квартира розташована в Ліоні, Франція.

Основні завдання Інтерполу:

Пошук та затримання осіб, які перебувають у міжнародному розшуку.

Сприяння обміну інформацією між правоохоронними органами різних країн.

Надання підтримки у розслідуваннях, що мають міжнародний характер.

Особливості роботи:

Інтерпол не має власної юрисдикції та не виконує арештів — це залишається за національними органами влади.

Організація діє як координаційна платформа, допомагаючи поліціям різних країн співпрацювати.

Структура Інтерполу: