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"Укрнафта" создает правление компании: что известно
ПАО "Укрнафта", завершившее в августе 2024 года создание наблюдательного совета, а исполнительным органом с конца 2022 года является директор, сейчас активно работает над формированием правления.
Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Данкан Найтингейл, передает Интерфакс-Украина.
"Укрнафта" формирует руководящий орган
Отмечается, что "Укрнафта" продолжает развитие корпоративной структуры, в частности, работая над формированием правления.
В частности, компания уже работает над подбором кандидатов на должности и надеется завершить этот процесс в ближайшие два-три месяца.
Вместе с акционерами также разрабатывается новый устав компании, учитывающий лучшие бизнес-практики.
Компания также внедряет самые лучшие практики ESG и европейские стандарты нефинансовой отчетности. План развития ESG находится на этапе разработки и компания надеется реализовать его в этом году при поддержке USAID.
Об "Укрнафта"
"Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины и оператор национальной сети АЗС.
В марте 2024 года компания начала управлять активами Glusco и оперирует 544 автозаправочными комплексами, из которых 461 являются собственными, а 83 — в управлении.
Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины", владеющая долей 50%+1 акция. В ноябре 2022 года Верховный главнокомандующий ВСУ принял решение о передаче части принадлежавших частным владельцам доли корпоративных прав компании государству. Эти права находятся под управлением Министерства обороны.
Напомним, в 2024 году был избран новый наблюдательный совет, в состав которого входят представители акционеров и независимые директора из Норвегии, Великобритании и Канады.
В наблюдательный совет "Укрнафты" были избраны Тим Додсон, Иренеуш Фонфара и Найтингейл, последний из которых стал председателем совета.
Найтингейл имеет более 30 лет опыта в нефтегазовой отрасли, Додсон – более 40 лет в добыче и геологии, а Фонфара в апреле 2024 года возглавил концерн Orlen.
Вместо него новым членом совета стала Екатерина Кузнецова с более чем 25 годами опыта в международных аудиторских компаниях.