"Укрнафта" создает правление компании: что известно

ПАО "Укрнафта", завершившее в августе 2024 года создание наблюдательного совета, а исполнительным органом с конца 2022 года является директор, сейчас активно работает над формированием правления.

Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Данкан Найтингейл, передает Интерфакс-Украина.

"Укрнафта" формирует руководящий орган

Отмечается, что "Укрнафта" продолжает развитие корпоративной структуры, в частности, работая над формированием правления.

В частности, компания уже работает над подбором кандидатов на должности и надеется завершить этот процесс в ближайшие два-три месяца.

Вместе с акционерами также разрабатывается новый устав компании, учитывающий лучшие бизнес-практики.

Компания также внедряет самые лучшие практики ESG и европейские стандарты нефинансовой отчетности. План развития ESG находится на этапе разработки и компания надеется реализовать его в этом году при поддержке USAID.

Об "Укрнафта"

"Укрнафта" — крупнейшая нефтедобывающая компания Украины и оператор национальной сети АЗС.

В марте 2024 года компания начала управлять активами Glusco и оперирует 544 автозаправочными комплексами, из которых 461 являются собственными, а 83 — в управлении.

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины", владеющая долей 50%+1 акция. В ноябре 2022 года Верховный главнокомандующий ВСУ принял решение о передаче части принадлежавших частным владельцам доли корпоративных прав компании государству. Эти права находятся под управлением Министерства обороны.

Напомним, в 2024 году был избран новый наблюдательный совет, в состав которого входят представители акционеров и независимые директора из Норвегии, Великобритании и Канады.

В наблюдательный совет "Укрнафты" были избраны Тим Додсон, Иренеуш Фонфара и Найтингейл, последний из которых стал председателем совета.

Найтингейл имеет более 30 лет опыта в нефтегазовой отрасли, Додсон – более 40 лет в добыче и геологии, а Фонфара в апреле 2024 года возглавил концерн Orlen.

Вместо него новым членом совета стала Екатерина Кузнецова с более чем 25 годами опыта в международных аудиторских компаниях.