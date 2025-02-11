"Укрнафта" створює правління компанії: що відомо

ПАТ "Укрнафта", що в серпні 2024 року завершило створення наглядової ради, а виконавчим органом з кінця 2022 року є директор, зараз активно працює над формуванням правління.

Про це повідомив голова наглядової ради Данкан Найтінгейл, інформує Інтерфакс-Україна.

"Укрнафта" формує керівний орган

Зазначається, що "Укрнафта" продовжує розвиток корпоративної структури, зокрема працюючи над формуванням правління.

Зокрема, компанія вже працює над підбором кандидатів на посади і сподівається завершити цей процес протягом найближчих двох-трьох місяців.

Разом з акціонерами також розробляється новий статут компанії, що враховує найкращі бізнес-практики.

Компанія також впроваджує найкращі практики ESG і європейські стандарти нефінансової звітності. План розвитку ESG знаходиться на етапі розробки, і компанія сподівається реалізувати його в цьому році за підтримки USAID.

Про "Укрнафту"

"Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України та оператором національної мережі АЗС.

У березні 2024 року компанія почала управляти активами Glusco і наразі оперує 544 автозаправними комплексами, з яких 461 є власними, а 83 — в управлінні.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України", яка володіє часткою 50%+1 акція. У листопаді 2022 року Верховний головнокомандувач ЗСУ ухвалив рішення про передачу частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, державі. Наразі ці права перебувають під управлінням Міністерства оборони.

Нагадаємо, у 2024 році було обрано нову наглядову раду, до складу якої входять представники акціонерів та незалежні директори з Норвегії, Великої Британії та Канади.

До наглядової ради "Укрнафти" були обрані Тім Додсон, Іренеуш Фонфара та Найтінгейл, останній з яких став головою ради.

Найтінгейл має понад 30 років досвіду в нафтогазовій галузі, Додсон — понад 40 років у видобутку та геології, а Фонфара в квітні 2024 року очолив концерн Orlen.

Замість нього новим членом ради стала Катерина Кузнєцова з понад 25 роками досвіду в міжнародних аудиторських компаніях.