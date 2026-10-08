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Новости
Дата публикации

В Украине ограничили забор воды для предприятий из-за обмеления рек

обмеление реки
Из-за маловодия уменьшили лимиты забора воды для предприятий

Государственное агентство водных ресурсов Украины ограничило забор воды из поверхностных водоемов из-за маловодия до 15 октября.

Как пишет Dilo, об этом сообщает zaxid.net.

Решение   приняли   на основании оперативной информации Украинского гидрометеорологического центра о водности основных рек Украины и наступления маловодия. Согласно приказу, для определенных хозяйствующих субъектов уменьшили лимиты забора воды с поверхностных водных объектов.

В общей сложности приказ касается 267 водопользователей в разных областях Украины: Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей.

Ограничения будут действовать до 15 октября, после чего права водопользователей должны быть восстановлены. Госводагентство уточняет, что ограничения не распространяются на забор воды для питьевых нужд.

Во Львовской области ограничения касаются водопользователей, которые осуществляют забор воды в частности из Днестра, Стрвяжа, Быстрицы, Луга, Свиржа, Бережницы, Золотой Липы и других поверхностных источников.

В перечне Госводагентства указаны предприятия, среди которых, в частности, ООО "Львовский бетон", ООО "Самборский карьер", КП "Ходоровводоканал", ООО "Корилюс", ООО "Стрыйтеплица" и другие. Для каждого водопользователя определили отдельный уменьшенный предел забора воды.

На Буковине ограничения распространяются на водозаборы из рек Днестр, Сиретель, Сирет, Молница и другие поверхностные источники. В перечне говорится о 16 водопользователях области.

на   Ровенской области   ограничения касаются водозаборов из рек Горынь, Устья, Замчиско, Бережанка, Бобер, Случь, Сергеевка, Тусталь, Иква, Стырь и Стубла, а также других поверхностных источников. В общей сложности они охватывают 19 водопользователей области.

Что касается Тернопольской области, то ограничения будут касаться водозаборов из рек Золотая Липа, Коропец, Криница, Нараевка и Стрипа, а также других поверхностных источников и будут охватывать 7 водопользователей области.

На Прикарпатье ограничения распространяются на водозаборы из рек Свича, Чечва, Лимница, Сивка, Турьянка, Луква, Мизунька, Тенниса, Витвица, Днестр и других поверхностных источников. Всего в перечне говорится о 32 водопользователях области.

В Закарпатье ограничения распространяются на водозаборы из рек Латорица, Яруга, Серне, Чаронда, Коропецкий, Веля, Салва, Веча, Свалявка, Уж, Турья, Люта и других поверхностных источников. В этой области речь идет об ограничениях для 19 водопользователей.

Ранее из-за критического маловодия Госводагентство уже ограничивало водопользование для предприятий и организаций до 30 сентября. Украина и Молдова также согласовали меры по сохранению водных ресурсов.

Автор:
Светлана Манько

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