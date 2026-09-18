В Украине ограничили забор воды для бизнеса из-за маловодия

В Украине с 18 сентября временно ограничили забор воды из поверхностных водоемов для части водопользователей из-за маловодия на отдельных реках. Ограничения будут действовать до 30 сентября и не распространяются на воду для питьевых нужд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Государственного агентства водных ресурсов Украины.

Решение предусматривает сокращение лимитов забора воды для хозяйствующих субъектов, осуществляющих специальное водопользование с поверхностных водных объектов. Список таких водопользователей определен отдельно.

Кроме того, первичные водопользователи по согласованию с Госводагентством могут ограничивать права вторичных водопользователей.

Причиной введения ограничений стало маловодие, зафиксированное на отдельных реках Украины.

Ограничения установлены по 30 сентября 2026 года. После этого права водопользователей должны восстановить в полном объеме при нормализации гидрологической ситуации.

Органы местного самоуправления, контролирующие органы и водопользователи должны уведомить о введенных ограничениях.

При этом ограничения не касаются забора воды для питьевых нужд.

Напомним, ранее из-за критического маловодия Госводагентство уже ограничило водопользование для 126 предприятий и организаций в бассейне Днестра. Украина и Молдова также согласовали меры по сохранению водных ресурсов.